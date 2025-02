Exposició a Escaldes per a conèixer el paper dels molins fariners en la societat andorrana

L’exposició estarà a l’abast del públic fins a l’1 de març a Cal paleta (comuee)

La borda de Cal Paleta, a Escaldes-Engordany, serà l’escenari que acollirà fins l’1 de març, l’exposició Molins fariners d’Andorra. La mostra dona continuïtat a l’obra que en el seu dia va iniciar l’autora del llibre Moles i molins fariners d’Andorra, Francina Pons Pifarré, qui ha elaborat un seguit de quadres que permetran als visitants conèixer la importància que aquests molins van tenir en la transformació del blat en farina, un procés essencial per a obtenir un aliment bàsic com és el pa.

D’aquesta manera, l’exposició ofereix un recorregut pels molins fariners del país, incloent els cinc que es trobaven a Escaldes-Engordany. Aquests són el Molí del Puader, el Molí del Tendre, el Molí del Vidal, el Molí de Ca l’Aymar i la Farinera de Muntanya, infraestructures que van ser de gran utilitat fins a finals dels anys seixanta. En aquest sentit, la cònsol major, Rosa Gili, ha recordat que el Comú va adquirir recentment el Molí del Puader, també conegut com a Molí del Sumana, situat just al costat de l’arxiu històric comunal, seguint amb la política de la corporació de preservar el patrimoni i la història de la parròquia i, per extensió, del país.

La mostra anirà acompanyada d’activitats paral·leles. Per aquest motiu, s’ha programat una visita guiada amb la pròpia artista (dissabte, 15 de febrer, a les 19.00 hores) i una xerrada per a conèixer més detingudament la transcendència dels molins fariners (dijous, 20 de febrer, a les 19.00 hores). L’exposició Molins fariners d’Andorra es podrà visitar fins a l’1 de març, de dijous a divendres de 17.00 a 20.00 hores, i els dissabtes d’11.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores.

Aprofitant el treball fet per Francina Pons, un cop acabada l’exposició, el Comú elaborarà un fullet informatiu amb els antics molins de la parròquia per tal que els residents els puguin conèixer i visitar els llocs on es trobaven.