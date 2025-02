Noves incorporacions al FeMAP 2025: Portbou, Molló i Andorra

Un concert a la vora del llac d’Engolasters l’any 2023 (FEDA Cultura)

La 14a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) tindrà lloc del 4 de juliol al 24 d’agost de 2025. Enguany comptarà amb tres incorporacions: Portbou, Molló i Andorra; sumant una participació total de 41 municipis, un més que l’any anterior. Per primera vegada, la comarca de l’Alt Empordà s’adhereix al FeMAP. Portbou és un municipi costaner situat al nord de la Costa Brava. Conegut per la seva importància com a punt fronterer entre Espanya i França, és un lloc de pas amb un gran caràcter històric i un indret característic donat que és on els Pirineus emergeixen del mar.

La música del FeMAP també sonarà a Molló. Es tracta d’un concert organitzat amb Casa Macià, que formarà part de l’Aplec de Cultura Nacional, una iniciativa de l’associació que té com a objectiu contribuir a la recuperació i divulgació de la memòria històrica i del patrimoni cultural nacional. Molló és un municipi situat al nord-est de la comarca del Ripollès. Amb les seves nou entitats de població repartides pel seu ampli territori, conserva una gran riquesa històrica i cultural.

El Govern d’Andorra tornarà a acollir concerts del Festival. El Ministeri de Cultura ha decidit reprendre la seva participació en el FeMAP, i és per això que, als concerts d’Engolasters (amb la col·laboració de FEDA) i Sant Julià de Lòria, s’hi afegeixen els concerts a Canillo i Ordino, sumant un total de 4 actuacions en territori andorrà.

El FeMAP combina la música antiga de qualitat amb el ric patrimoni de la zona i, un any més, comptarà amb una gran varietat d’espais i poblacions. En les pròximes setmanes es coneixerà la imatge oficial i, pròximament, es revelaran més novetats d’aquesta 14a edició.