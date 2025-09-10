Inversió de 450.000 euros en el reforç de la seguretat de la xarxa viària

El Govern ha aprovat l’adjudicació de dues obres per a reforçar la seguretat de les carreteres generals i secundàries per una inversió de 450.000 euros. Per una banda, s’han adjudicat els treballs del manteniment i reparació d’ancoratges per a la campanya de 2025 de les carreteres generals que transcorren per les parròquies d’Andorra la Vella, Encamp i Canillo. L’adjudicació ha recaigut a l’empresa Desplom per un import de 167.699,10 euros amb un termini d’execució dels treballs de dotze mesos.
Per altra banda, s’han adjudicat les obres de manteniment de la fase 1 de la carretera secundària 220 dels Cortals d’Encamp. L’actuació se centra entre el punt quilomètric 3 i 7,8. Els treballs consisteixen en la reparació de murs de maçoneria de sosteniment de la carretera, la substitució d’elements de barrera de seguretat i la reposició de la cuneta del costat de la carretera que limita amb la muntanya. L’empresa adjudicatària és Edicom per un import de 291.209,84 euros i el termini per a executar els treballs és de 4 mesos i mig.