Francesc Gualdo, nou delegat territorial del Departament d’Igualtat i Feminisme a l’Alt Pirineu i Aran

By:
On:
In: Pirineu
Francesc Gualdo (RàdioSeu)
Francesc Gualdo (RàdioSeu)

Francesc Gualdo ha estat nomenat nou delegat territorial del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya a l’Alt Pirineu. La seva entrada com a representant d’aquesta conselleria s’ha fet efectiva aquest passat mes d’agost passat. La delegació territorial té la seva seu a Tremp.

Francesc Gualdo Sangrà, de Nuncarga (terme municipal de Peramola), és graduat en Estudis Catalans i Occitans, té formació en Polítiques Públiques i és Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional, per la Universitat de Barcelona, a més de Màster en Formació del Professorat. Actualment cursa estudis de Doctorat en Ciències Polítiques i ha exercit com a professor de secundària, una tasca que ha combinat amb activitats agràries, ramaderes, turístiques i musicals.

Pel que fa a nivell polític, a les eleccions municipals de 2023, Gualdo, va encapçalar la llista de Compromís X Oliana.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]