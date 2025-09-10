Francesc Gualdo, nou delegat territorial del Departament d’Igualtat i Feminisme a l’Alt Pirineu i Aran

Francesc Gualdo ha estat nomenat nou delegat territorial del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya a l’Alt Pirineu. La seva entrada com a representant d’aquesta conselleria s’ha fet efectiva aquest passat mes d’agost passat. La delegació territorial té la seva seu a Tremp.
Francesc Gualdo Sangrà, de Nuncarga (terme municipal de Peramola), és graduat en Estudis Catalans i Occitans, té formació en Polítiques Públiques i és Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional, per la Universitat de Barcelona, a més de Màster en Formació del Professorat. Actualment cursa estudis de Doctorat en Ciències Polítiques i ha exercit com a professor de secundària, una tasca que ha combinat amb activitats agràries, ramaderes, turístiques i musicals.
Pel que fa a nivell polític, a les eleccions municipals de 2023, Gualdo, va encapçalar la llista de Compromís X Oliana.