Andorra organitza les primeres Jornades de Cooperació Transfronterera posant l’accent en les relacions econòmiques

Andorra organitza els pròxims 17 i 18 de setembre les primeres Jornades de Cooperació Transfronterera, un esdeveniment pioner que reuneix representants institucionals, empresarials i del món acadèmic de França, Espanya i Andorra per a reflexionar sobre els reptes compartits i les oportunitats de futur als Pirineus. Les jornades, organitzades pel Ministeri d’Afers Exteriors, tenen com a objectiu oferir un espai de debat per a compartir les possibles eines i els mecanismes existents en l’àmbit de la cooperació transfronterera.
Aquestes reflexions han de servir per a consolidar un marc estable de diàleg i impulsar projectes conjunts en àmbits clau com la diversificació econòmica, la mobilitat, la innovació i la integració europea. L’esdeveniment, que comptarà amb un ampli programa que combina ponències, taules rodones i espais de debat, vol donar a conèixer les accions que des de Govern, les administracions locals i el sector privat s’estan duent a terme i pretén ser el punt de partida per a una col·laboració més estructurada i ambiciosa, en benefici directe de la ciutadania i del teixit empresarial dels tres països.
L’acte d’obertura tindrà lloc a l’Hotel YOMO Cèntric amb la participació de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i les intervencions dels ambaixadors d’Espanya i França a Andorra, Carlos Pérez-Desoy i Nicolas Eybalin, subratllant la rellevància d’aquest nou espai de col·laboració. La primera sessió, que tindrà lloc el dimecres, 17 de setembre, entre les 15.30 i les 17 hores, se centrarà en el potencial de la cooperació com a motor per a la diversificació econòmica en els territoris pirinencs i, durant l’exposició, l’ambaixadora per a la Cooperació Transfronterera, Noelia Souque, presentarà l’estudi actualitzat sobre fluxos socioeconòmics transfronterers, que analitza la demografia, l’ocupació, els fluxos empresarials i el comerç a la zona.
També es compartiran les perspectives del Grup de Treball sobre Relacions Econòmiques Transfrontereres, format per cambres de comerç i entitats empresarials. I, finalment, es reflexionarà sobre el desenvolupament econòmic de l’espai pirinenc i el paper de les Zones Econòmiques Especials (ZEE) com a instruments per a afavorir la competitivitat i atraure inversió.
Els participants inclouen figures rellevants del món empresarial, tant d’Andorra com de les zones frontereres d’Espanya i França, com Gerard Cadena (CEA), Josep Maria Mas (CCIS), Daniel Armengol (EFA), Jaume Saltó (Cambra de Lleida), Stéphane Sanchez (CCI Ariège), així com els alcaldes de Merens, Jean-Pierre Sicre, i d’Organyà, Celestí Vilà. La sessió conclourà amb un torn obert de preguntes per a afavorir l’intercanvi d’idees amb el públic.
La segona sessió, el dijous 18, a partir de les 9 hores, portarà per títol La cooperació transfronterera, motor d’integració europea. Comptarà amb la participació del professor Joaquim Llimona (Universitat de Barcelona), qui abordarà les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT) com a instruments clau per a la integració regional. Comptarà amb la participació del director de l’AECT Pirineus-Pyrénées, per exposar a nivell pràctic el funcionament d’una AECT i d’un representant de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), organisme de cooperació territorial per excel·lència, qui conjuntament amb els representants dels programes POCTEFA i SUDOE, acabaran de donar una visió conjunta dels organismes i programes que impulsen la cohesió territorial i la sostenibilitat al Pirineu.
La tercera sessió, a partir de les 11.30 hores, girarà entorn el concepte de la cooperació transfronterera com a pilar de les relacions exteriors d’Andorra. En aquest punt es presentarà l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera (OACT) com a instrument mitjançant el qual Andorra es relaciona amb el seu entorn de proximitat a diferents nivells (local, regional i estatal). Es presentarà la dinamització de les relacions de proximitat amb Occitània i Catalunya i la participació activa d’Andorra en organismes transfronterers com la CTP, i la implicació del Principat en programes europeus de desenvolupament territorial, a través d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I). Hi intervindran representants institucionals i diplomàtics andorrans, francesos i catalans.
El paper de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea
Les jornades clouran amb la sessió El futur de la cooperació transfronterera, a partir de les 14.30 hores, on es plantejarà una mirada de futur sobre el paper de la cooperació transfronterera en el marc de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. Els debats giraran al voltant de les oportunitats de l’Espai Econòmic Pirinenc i com s’articula la participació als programes i fons europeus a través dels exemples d’Occitània i Catalunya. Hi participaran, Landry Riba, secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, així com representants de la Generalitat de Catalunya i de la Prefectura d’Occitània.
Amb la celebració d’aquestes jornades, Andorra es posiciona com a actor central en la dinamització de les relacions transfrontereres, contribuint a reforçar els llaços institucionals, econòmics i socials a la regió pirinenca.
5è Fòrum transpirinenc de la joventut
També la setmana vinent, Andorra acollirà la primera de les sessions 5è Fòrum transpirinenc de la joventut, el pròxim 19 de setembre, que reunirà al tomb de 70 joves de França, Espanya i Andorra. La trobada, que se celebra entre la Seu d’Urgell i el Principat entre el 19 i 21 de setembre, centra enguany el debat en la mobilitat transfronterera en l’àmbit de la joventut.
El Fòrum Transpirinenc de la Joventut és una trobada organitzada pel grup de treball de joventut de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) –en el marc del programa Poctefa Interreg VI-Trampoline – amb l’objectiu de fomentar la participació activa dels joves dels territoris transfronterers.
Es recorda que la CTP és un organisme de cooperació transfronterera format per Andorra, les comunitats autònomes espanyoles d’Aragó, Catalunya, País Basc, Navarra i les dues regions franceses de Nouvelle-Aquitaine i Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.