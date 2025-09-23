UdA: Josep M. Garrell parlarà d’aliances europees a la inauguració del curs acadèmic

El catedràtic Josep M. Garrell, president de l’European University Association (EUA), participarà a l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2025-2026 a Andorra, que se celebrarà el proper dimarts 7 d’octubre de 2025, a les 11.00 h, a l’Andorra Park Hotel. Convidat per la Universitat d’Andorra (UdA), Garrell hi pronunciarà la lliçó inaugural, titulada «Les aliances d’universitats europees. Una iniciativa transformadora del panorama universitari a Europa», en què abordarà la cooperació i la integració entre les universitats europees per a afrontar reptes comuns i millorar la qualitat de l’ensenyament superior. L’acte estarà obert al públic general, amb entrada lliure.
Josep M. Garrell (1969) és doctor en Enginyeria electrònica. Com a docent i investigador, es va especialitzar en l’àmbit de la intel·ligència artificial. El 2012 va ser nomenat rector de la Universitat Ramon Llull i el seu mandat va finalitzar el setembre de 2022. Des de juliol de 2023 presideix l’Associació Europea d’Universitats (European University Association, EUA), l’organització representativa de les universitats i les conferències nacionals de rectors de 48 països del continent.
L’acte inaugural inclourà la graduació oficial de la promoció 2025, amb el lliurament dels títols d’Estat. També comptarà amb la intervenció musical del duet Veu Silent, una formació que s’ha situat entre els nous referents de l’escena andorrana.
Inici de l’activitat lectiva
L’activitat lectiva ordinària del nou curs 2025-2026 va arrencar el passat dilluns, 9 de setembre, amb l’inici de les classes de les formacions reglades presencials, i les sessions d’acollida als estudiants de primer curs. Les formacions reglades virtuals, de la seva banda, tenen el dijous, 25 de setembre, com data d’inici.