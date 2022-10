Inaugurat el parc de gossos de les Molleres, a Escaldes-Engordany

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i la consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, han inaugurat aquest dilluns el parc de gossos de les Molleres. Es tracta del segon parc de gossos de la parròquia i el més gran amb 650 m2.

El projecte, liderat pel departament de Medi Ambient del Comú i que ha tingut la col·laboració del departament de Serveis, s’ha impulsat en una zona en què hi ha una gran quantitat d’edificis i molts gossos. Aquest nou espai ha d’ajudar a mantenir els carrers nets i afavorir la convivència entre el veïnat. A més, per a garantir que no hi hagi sorolls en les hores de descans i controlar la zona durant la nit s’ha establert un horari d’obertura i tancament.

El parc de gossos de les Molleres té dues entrades, una per la carretera de l’Obac i una altra per la carretera d’Engolasters, amb doble porta cadascuna per a evitar que s’escapin els gossos. A les entrades s’hi han ubicat papereres, expenedors de bosses, i les normes d’ús. A més, s’ha instal·lat una tanca perimetral al voltant de tot el parc i una segona que a la part alta separa el parc de gossos del parc infantil existent.

L’entrada per la carretera d’Engolasters és conjunta pel parc de gossos i el parc infantil, tot i que al final es bifurca. A la rampa s’hi ha instal·lat una xapa plana perquè els gossos puguin passar per la zona.

El nou parc de gossos s’ha construït en una parcel·la molt pendent. Per això primer de tot s’ha hagut de desbrossar per a veure què hi havia i s’ha suavitzat el pendent. Tot seguit s’ha condicionat el camí per a unir la part alta i la part baixa i aquest s’ha equipat amb una barana perquè sigui més fàcil l’accés.

En tractar-se d’un espai gran, s’ha constatat que, aquest, és un lloc que socialment pot servir de punt de trobada. És per això que en una segona fase s’hi instal·laran bancs i s’enjardinarà per a crear zones d’ombra, tot i que ja s’han recuperat arbres autòctons.

També en breu s’hi farà arribar l’aigua i s’instal·larà una font al parc infantil i una altra al parc de gossos. Amb el parc de gossos, tota aquesta zona guanya més importància.

El parc de gossos ha tingut un cost de 14.500 euros.