La Fira d’Andorra la Vella se celebrarà del 21 al 23 d’octubre i posarà l’accent en la innovació

La innovació serà un dels eixos temàtics que es potenciarà a la Fira d’Andorra la Vella que se celebrarà entre els dies 21, 22 i 23 d’octubre a l’entorn del Parc Central. La 43a edició torna sense les restriccions sanitàries de l’edició passada i potenciarà els espais exteriors. Així ho ha explicat en la presentació de la Fira davant dels mitjans de comunicació la cònsol major, Conxita Marsol, juntament amb la consellera de Desenvolupament estratègic i comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López.

El gran envelat, de 8.250 metres quadrats, acollirà el gruix d’expositors (111), amb una extensió molt significativa per al sector de l’automòbil que, com és habitual, presentarà les novetats més destacades. L’estand del Comú d’Andorra la Vella donarà la benvinguda a la mostra oferint una experiència immersiva als visitants, que es podran endinsar a través de la realitat virtual en un món oníric explorant una Andorra la Vella imaginària.

Aquest espai també acollirà una zona de coneixement i de reflexió, anomenada Àgora 3.0, on al llarg dels tres dies de Fira representants dels expositors institucionals i també d’empreses privades faran una quinzena de xerrades relacionades amb el món digital, l’smart city, la sostenibilitat i la innovació. Aquesta zona vol ser un punt de reflexió al voltant de qüestions com la tecnologia i la innovació i la mobilitat.

La Fira també destina un apartat destacat als productors agrícoles i artesans d’Andorra, amb un espai diferenciat a l’envelat i 22 expositors en aquesta edició, per a potenciar i difondre els productes fets al país.

Al voltant del Parc Central, a l’espai exterior hi haurà una seixantena d’expositors, la majoria dels quals relacionats amb activitats infantils i amb parades del mercat artesanal i de productes alimentaris al llarg del passeig del riu.

L’activitat a l’aire lliure girarà entorn a l’escenari de la Fira d’associacions, que compta amb la participació d’una cinquantena d’entitats, on durant el cap de setmana es duran a terme una vintena d’actuacions i exhibicions de diferent tipologia (folklore, esport i cultura) per part de les entitats. La cònsol major ha ressaltat, de fet, la voluntat que sigui una fira “viva i participativa”, amb un gran ventall d’activitats per a tots els públics que generin trànsit de visitants a tot el recinte firal.

La Fira d’Andorra la Vella, una cita ineludible al calendari social i comercial del país, aporta molta activitat econòmica a la parròquia i a tot el país, tant entre les empreses participants com en tots els negocis que hi treballen o donen servei (industrials, restauració, màrqueting,…). En aquest sentit, la consellera Meritxell López ha assenyalat que aquesta 43a edició ha suscitat molt d’interès per part de les empreses des del moment de les preinscripcions (tots els espais estaven reservats un mes abans que acabés el termini). “Això demostra que el sector empresarial confia en un referent com és la Fira, un gran aparador pel volum de visitants que cada any aplega”, ha conclòs la consellera.

Podeu consultar el programa de la 43a Fira d’Andorra la Vella aquí