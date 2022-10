La 30a Mostra Gastronòmica d’Andorra torna a Ordino amb molts atractius

El saló ‘Ordino Gourmet, un tast dels Pirineus’ serà un dels principals atractius del 30è aniversari de la Mostra Gastronòmica d’Andorra, que tindrà lloc el diumenge 13 de novembre a l’ACCO (Andorra Congrés Centre Ordino). L’exposició i venda de productes de proximitat provinents d’un radi de menys de 150 km, anirà acompanyada de xerrades i degustacions a càrrec dels seus productors artesans.

El saló, organitzat per Menja’t Andorra, es farà el divendres 11 i el dissabte 12 de novembre, al poble d’Ordino en tres espais diferenciats. A l’Era Rossell, hi haurà deu expositors, sis procedents del Pirineu català, entre els quals destaca L’Escairador que recupera el cultiu tradicional del blat de moro; l’oli d’El Solà d’Ares, de l’Alt Urgell o el caviar de la Vall d’Aran que presentarà Nacarii.

Al pati de l’Era, hi haurà un lloc reservat per a la cervesa artesana amb presència de quatre productors nacionals i un del Pallars Jussà, Ctretze Pirineus. I la sala La Buna es transformarà en un Gastrolab amb tasts, degustacions i xerrades per a ampliar el coneixement dels productes de màxima qualitat.

Així es podrà descobrir la tòfona, de Noir et Blanc amb la xerrada ‘Que no et prenguin el pèl amb la tòfona’, a càrrec de Clara Busom (11/11, 16.30 h); el xocolata amb ‘Introducció al món del cacau i degustació de delicadeses de xocolata’ (12/11, 17.30 h) amb Xocland; les melmelades artesanes d’El Pastador; els vins d’altura de Casus Belli, o el pa de l’Espícula amb el taller ‘El forn salvatge: tornem a fer el pa com abans’ (11/11,18h).

Alguns dels criteris que donen valor afegit a aquest saló són la sostenibilitat, amb el compromís de tots els productors i la generació zero de residus, a més del component solidari, amb la donació de l’1% de les vendes a una ONG, que serà Unicef. Toni Corominas, editor de Menja’t Andorra, ha destacat el fet que tots els tallers són gratuïts i estan oberts a tothom, professionals i públic en general. El programa es pot consultar a www.ordino.ad i cal inscripció prèvia per a tots els tallers al mail ordinogourmet@ordino.ad o al telèfon 869 500 fins al 10 de novembre.

La Mostra Gastronòmica d’Andorra celebra el 30è aniversari amb la participació dels col·laboradors i el format habitual, on el públic podrà degustar a la Mostra, les diferents propostes d’una vintena de restauradors del país, pastissers i distribuïdors de vins i licors. La cònsol menor i consellera de Cultura, Eva Choy, ha volgut donar les gràcies a totes les empreses vinculades a la Mostra, al llarg d’aquests anys per haver fet possible “un esdeveniment cent per cent de país que ha aconseguit mantenir-se en el temps amb un públic fidel”.

El dimarts 18 d’octubre es posaran a la venda les entrades, al mateix preu que en edicions anteriors. La venda anticipada costarà 35 euros, el mateix dia 40 euros i un preu únic de 20 euros, per als infants de 4 a 12 anys.