Inaugurada l’11a edició de Copa del Món d’Esquí de Muntanya ISMF Comapedrosa Andorra

La Comapedrosa Andorra s’ha inaugurat aquest divendres durant la cerimònia d’obertura al poble d’Arinsal. L’esdeveniment acollirà un total de 135 corredors de 14 països diferents: Andorra, Àustria, Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Noruega, Eslovàquia, Eslovènia, Corea del Sur, Espanya, Suècia, Suïssa i Estats Units.

Durant la cerimònia d’obertura, la cònsol major de la Massana, Olga Molné, ha estat la responsable d’iniciar l’acte donant la benvinguda a tots els corredors a Arinsal. Seguidament, el secretari d’Estat de Cultura i Esports, Justo Ruiz, ha aprofitat per desitjar molta sort als corredors, en especial als participants de l’equip nacional, i agrair la feina de tots els organitzadors.

El president de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Patrick Frases, ha seguit l’acte aprofitant per destacar la vessant més solidària i sostenible de la cursa, animant a tots a participar i col·laborar. Finalment, els responsables de la ISMF, Jordi Canals, delegat oficial i Roberto Cavallo, Manager de l’esdeveniment, han destacat la gran feina realitzada i les condicions actuals del circuit de la Individual Race, que tindrà lloc aquest dissabte.

L’esdeveniment inaugural s’ha finalitzat amb la presentació dels TOP 5 Senior tant de categoria femenina com masculina. Per la seva banda, han pujat a l’escenari a recollir els seus dorsals, Alba De Silvestro en 5a posició, Giulia Murada en quarta, Emily Harrop, tercera, Tove Alexandersson en segona posició i Axelle Gachet-Mollaret sent la primera. Pel que fa la categoria masculina, en ordre de 5è a 1è classificat, Thibault Anselmet, Damiano Lenzi, William Bon Mardion, Michele Boscacci i Xavier Gachet.

INDIVIDUAL RACE , PRIMERA PROVA DE LA COPA DEL MÓN

Avui, dissabte 15 de gener, tindrà lloc una de les proves més impactants i tècniques de l’esdeveniment, la Individual Race. Es tracta d’una cursa que es realitza quasi del tot al Parc Natural del Comapedrosa, amb punt de sortida i arribada al Xalet Igloo i un desnivell màxim de 1990 metres.

En total, 3 categories podran dur a terme aquesta prova: la categoria sènior masculina, on realitzaran 5 pujades i baixades fins a la carena de Miquelets, a 2660 metres, la categoria sènior femenina i U20 masculí, executaran 4 pujades i baixades fins al mateix punt màxim i finalment, la categoria U20 femenina haurà d’assolir 3 pujades i baixades.

La cursa iniciarà a les 9h30 amb la sortida de la categoria U20 femenina. Les següents sortides es faran a les 10h30 (U20 M), 10h40 (Sènior D) i 11h50 (Sènior H). De l’equip nacional, hi participaran 6 corredors: David Albós, David Pérez, Sergi Casabella, Andrea Sinfreu, Gerber Martin i Oriol Olm.

S’espera una prova com feia anys que no es vivia gràcies a la baixada de temperatures i el més important, la bona visibilitat i meteorologia.

VERTICAL RACE

És la tradicional prova que sempre ha acollit l’estació Vallnord – Pal Arinsal i que ha guanyat fama gràcies a la gran exigència de la pista de les Marrades. Es tracta d’una cursa que es fa integralment per la pista d’esquí, la qual cosa permet als esportistes donar el 100% sense que es generi cap interferència durant la progressió. Amb més de 1000 metres de desnivell, la converteix en una cursa única i molt atractiva tant per als corredors i espectadors.

Totes les sortides es realitzen des de la pista de Marrades però a diferents desnivells segons les categories. Les categories sènior homes, dones i U20 homes, sortiran a 1580 metres, prop del telecadira Josep Serra i la categoria U20 dones, sortirà a 1880 metres de desnivell. Totes tenen com a meta d’arribada el Xalet Igloo, a 2300 metres.

A més a més, aquesta cursa serà retransmesa per streaming a través de Eurovision Sport, Radio i Televisió d’Andorra i a través del web de comapedrosaandorra.com així com canals web i xarxes socials.

UNA EDICIÓ SOLIDÀRIA

Com ja és habitual, aquest any, la Comapedrosa Andorra torna a ser solidària. Aquest cop, col·labora amb Carisma, amb l’objectiu de recollir roba d’hivern i continuar treballant l’economia circular. Durant l’esdeveniment, les persones que hi vulguin participar podran fer-ho a diferents ubicacions.

El divendres, l’associació estarà al telecabina de la Massana de 17h30 a 21 h i durant el cap de setmana, a la sala de voluntaris a Arinsal de 6h30 a 17 h el dissabte i de 6 h a 14 h el diumenge.

ACCESSOS A LA COPA DEL MÓN

Aquest any, la cursa podrà ser seguida de forma presencial seguint tots els protocols COVID. Així doncs, els espectadors hauran de portar una mascareta FFP2 i mantenir i respectar totes les mesures de seguretat establertes per l’equip. Per facilitar l’accés. Vallnord – Pal Arinsal ha creat uns passis d’un o dos dies per als vianants a un preu especial. Podran adquirir-se de forma online o directament a les taquilles de l’estació.