Idees per a decorar la taula per Cap d’Any

La nit de Cap d’Any és sinònim de festa, rialles i bons moments compartits amb els quals més estimes. Per què no donar-li un toc personal a la taula del sopar d’aquesta celebració especial? A continuació, trobaràs algunes propostes per a aconseguir una decoració única i memorable.
Estils decoratius
Tradicional: Vermell, verd i blanc són els protagonistes. Afegeix espelmes i detalls daurats o platejats per a crear un ambient elegant.
Escandinau: Estovalles blanques, decoració amb pinyes i branques naturals, i llums càlides per a aconseguir un toc minimalista.
Modern: Juga amb tonalitats metal·litzades com blau, verd, daurat o platejat. Utilitza elements sorprenents, com boles de Nadal, per a decorar els plats.
Els més petits també compten
Inclou elements perquè s’entretinguin, com un cotilló decoratiu, un tren de joguina o activitats com pintar pinyes o preparar targetes amb els noms dels convidats.
El raïm de la sort
Presenta els grans de raïm de forma creativa: en broquetes, copes de cava, potets de vidre o capsetes personalitzades. Recorda adaptar la presentació per als més petits, amb meitats de raïm o alternatives com olives o llaminadures.
Aquest Cap d’Any, transforma la teva taula en un espai ple de màgia i estil per a acomiadar l’any vell i donar la benvinguda al nou.
Sigui amb una decoració sofisticada o amb un toc més informal, el més important és gaudir del moment i compartir-lo amb els éssers estimats.
Per Tot Sant Cugat