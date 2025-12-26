Idees per a decorar la taula per Cap d’Any

Taula parada per a la nit de Cap d'Any (AMIC)
La nit de Cap d’Any és sinònim de festa, rialles i bons moments compartits amb els quals més estimes. Per què no donar-li un toc personal a la taula del sopar d’aquesta celebració especial? A continuació, trobaràs algunes propostes per a aconseguir una decoració única i memorable.

Estils decoratius

Tradicional: Vermell, verd i blanc són els protagonistes. Afegeix espelmes i detalls daurats o platejats per a crear un ambient elegant.

Escandinau: Estovalles blanques, decoració amb pinyes i branques naturals, i llums càlides per a aconseguir un toc minimalista.

Modern: Juga amb tonalitats metal·litzades com blau, verd, daurat o platejat. Utilitza elements sorprenents, com boles de Nadal, per a decorar els plats.



Els més petits també compten

Inclou elements perquè s’entretinguin, com un cotilló decoratiu, un tren de joguina o activitats com pintar pinyes o preparar targetes amb els noms dels convidats.



El raïm de la sort

Presenta els grans de raïm de forma creativa: en broquetes, copes de cava, potets de vidre o capsetes personalitzades. Recorda adaptar la presentació per als més petits, amb meitats de raïm o alternatives com olives o llaminadures.

Aquest Cap d’Any, transforma la teva taula en un espai ple de màgia i estil per a acomiadar l’any vell i donar la benvinguda al nou.

Sigui amb una decoració sofisticada o amb un toc més informal, el més important és gaudir del moment i compartir-lo amb els éssers estimats.



