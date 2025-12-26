Un turista és sancionat en tenir un accident i no portar els equipaments especials per a la neu

El servei de Policia informa que aquest dijous, dia de Nadal, ha tingut lloc un accident de circulació, en el qual tan sols s’ha vist implicat un vehicle de matrícula espanyola. Arran del sinistre de trànsit, el conductor de l’automòbil, un turista de 45 anys, ha resultat ferit. Els fets s’ha produït a la carretera general número 2 (CG2), a Racons, a la parròquia de Canillo, prop de les 10 del matí.
El servei de l’ordre ha assenyalat que l’interessat ha estat sancionat per l’article 72.2 del Codi de la Circulació ja que no duia els equipaments especials per a circular amb la carretera nevada. Val a recordar que durant la temporada hivernal és obligatori, al Principat d’Andorra, dur equipaments especials per al vehicle.