El futur de la jardineria

L’empresa nord-americana Carbon Robotics ha desenvolupat el LaserWeeder G2, una màquina capaç d’eliminar fins a 600.000 males herbes per hora amb làsers d’alta precisió i sense fer servir herbicides. Una innovació que promet transformar l’agricultura moderna i, en un futur, també la jardineria domèstica.
Des que l’ésser humà va començar a cultivar la terra fa més de 10.000 anys, la lluita contra les males herbes ha estat una constant. A la jardineria i als horts casolans, el desherbatge manual continua sent una de les tasques més tedioses, i a l’agricultura industrial els herbicides químics es van convertir en l’eina dominant durant el segle XX.
Tot i això, els problemes de resistència als herbicides, la degradació del sòl i la preocupació mediambiental han fet que cada vegada més agricultors busquin alternatives més sostenibles. Aquí és on entra a escena Carbon Robotics, amb una proposta tan innovadora com polèmica: eliminar males herbes amb làsers d’alta potència guiats per intel·ligència artificial.
El LaserWeeder G2 integra 24 làsers i 24 unitats de processament gràfic (GPUs) de NVIDIA. Aquests components permeten al sistema reconèixer amb precisió submil·limètrica què és cultiu i què és mala herba, aplicant un tret de làser capaç de destruir la mala herba sense danyar la planta desitjada ni el terra.
