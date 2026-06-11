Salutació entre Xavier Espot i el Papa, a Barcelona

De tots és sabut que el Sant Pare, Lleó XIV ha estat realitzant una visita a l’Estat espanyol que l’ha portat a llocs com Madrid, Barcelona i Montserrat, entre d’altres. Durant l’estada del Papa s’han celebrat alguns esdeveniments que han aplegat milers de persones i, d’altres, han estat més restringits a autoritats i personalitats destacades. Aquest darrer és el cas de l’acte que, aquest dimecres, va tenir lloc a la Sagrada Família, símbol de la capital catalana i on hi va poder assistir el cap de Govern del Principat d’Andorra.
En aquest acte celebrat al temple, declarat patrimoni de la humanitat, hi va assistir Xavier Espot, el qual va estar acompanyat per altres càrrecs importants del país. Van acompanyar al cap de Govern, el síndic general, Carles Ensenyat i el ministre Ladislau Baró. La delegació andorrana va poder ser present, doncs, a la missa celebrada a la basílica gestada pel geni Antoni Gaudí. Espot, com il·lustra la imatge, va poder saludar personalment al Sant Pare, que a la vegada és el cap d’Estat del Vaticà.