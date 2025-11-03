Horòscop del 3 al 9 de novembre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Hi ha moltes tendències a que al llarg d’aquests dies les converses que tingueu siguin una mica estranyes, o fora del normal, no cal que us espanteu ni que penseu coses rares, això només us passa per les configuracions astrals que teniu que us donen aquest punt de parlar de coses curioses. Per altra banda, estaria bé que miréssiu de buscar la manera de relaxar-vos una mica i descansar que no ho feu gaire.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Us sentireu força bé amb vosaltres mateixos i la cosa és que ja us feia falta tenir moments de seguretat i de fermesa per a poder estar millor. És el moment de posar les coses al seu lloc i tant amb la parella com amb la família dir el que es pensa, no pas per a fer cap mal si no perquè us entenguin millor i puguin saber què us passa pel cap. No deixeu d’expressar-vos que us fa falta i us anirà bé.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Heu d’anar amb compte del que parleu i a qui li dieu les coses, és molt fàcil que se us acabi creant un embolic més gros del compte i la veritat és que no cal. Si podeu, mireu de deixar que parlin els altres i vosaltres us quedeu en pla observador que s’aprèn molt més i t’estalvies ficar-hi la pota fins el fons. Feu el favor d’anar a veure a alguna persona que sabeu que està malament i estarà molt content(a).
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Us poden aixecar la camisa fàcilment i això no està pas bé, heu de mirar de no ser tan confiats i vigilar amb les coses de lògica. La veritat és que, el que passa, és que us enganxen desprevinguts i quan les coses ja han passat us en adoneu. Això fa referència a trucades que us puguin fer o promocions que us puguin oferir, aneu amb peus de plom que si no després us enfadareu amb vosaltres mateixos i no cal.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Tindreu molt bon rotllo amb el tema parella, ja cal que ho aprofiteu i que busqueu la manera de passar més estona amb la persona amb qüestió i si no en teniu podeu fer un intent a veure si la cosa es posa bé i podeu aconseguir lligar. Per altra banda, estareu molt sensibles amb tot i, això, de vegades és un problema perquè ho fa passar molt malament per res, intenteu no agafar-vos les coses tan a pit.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Us pot tocar haver de fer algunes coses que no us agraden, com ara consolar a algú o fer costat a persones que estan una mica perdudes, us aconsello que tingueu molta paciència i que us agafeu les coses amb molta calma. La sort és que no tot serà tan dur i tindreu un punt curiós, de ganes de fer-vos un petit canvi d’imatge, estaria molt bé que ho féssiu, us sentireu molt millor i renovats.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Tindreu moltes iniciatives bones que val la pena portar-les a terme, no deixeu cap idea al tinter ni aparteu les ganes de fer coses diferents, el tema és que les coses s’han de provar i si no surten bé a la primera s’hi ha de tornar, fins que surt bé. També és important que us dediqueu una mica a les persones que teniu al vostre voltant, la veritat és que us estimen molt i de vegades no saben com fer-vos sentir bé.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Heu de ser una mica més fins amb el que feu, serà fàcil que al llarg d’aquests dies se us trenquin les coses, us caiguin i que els objectes de vidre, a les vostres mans, siguin un perill imminent, o sigui que ja ho sabeu, aparteu-vos de les coses delicades. Per altra banda, és necessari que us digui que hi haurà algú del vostre cercle d’amistats que estarà uns mica baix de moral, mireu de animar-lo si podeu.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Moltes lleis i moltes ganes d’organitzar les vostres coses i les dels demés, a veure si us freneu una mica que, si no, potser algú se us enfada i us diu alguna cosa que no us agrada. El millor de tot és que aquest aspecte us farà estar molt concentrats i sobretot molt productius, cosa que portarà els seus beneficis més endavant i estareu ben contents quan sigui el moment, no deixeu passar res de res.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Tindreu molta sort sense demanar-la, aquesta sort va lligada amb coses de tema personal i també del tema de diners, ara bé, això no vol dir que us ho jugueu tot a un número. Bàsicament serà sort en què les coses aniran com una seda i tot acabarà una mica com vosaltres ho tingueu previst, però no és la sort de la loteria, que us quedi clar. Tindreu molt bons dies amb la figura de la mare, aprofiteu-los.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Poden ser uns dies una mica complicats des de la visió de que estareu molt sensibles i una mica fora de lloc en tot, estaria bé que miréssiu d’esforçar-vos a concentrar les vostres energies a fer les coses perquè si no podeu fer alguna pífia per no fixar-vos en el que esteu fent. Per altra banda, aquesta falta de concentració la tindreu molt destacada quan us parlin i és que no pareu atenció i fa lleig.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Tot us farà molta il·lusió i això és genial, sempre que s’està content les coses van més bé i tot sembla que té un altre color, o sigui que ja ho sabeu, és molt important posar fil a l’agulla i estar alegres i contents. També tindreu moltes ganes de fer coses noves, cal que ho feu i sobretot cal que us mogueu en el tema de treball que sembla que les coses us pinten bé, o sigui que ja podeu espavilar-vos ràpid.