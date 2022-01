Horòscop del 24 al 29 de gener

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Seran uns dies de molt moviment en cosa d’amistats i de relacions socials, i la veritat és que us anirà d’allò més bé perquè us convé parlar i trencar la rutina de sempre. Per altra banda, heu de tenir molt present que no us heu d’atabalar per les coses de parella, poc a poc ja s’aniran calmant les coses i trobareu moments bons per poder parlar sense embuts i sense que hi hagi problemes després.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Estareu molt patidors per tot i quasi que hi haurà moments en què us enfonsareu una mica, heu de mirar de no exagerar, les coses quan els doneu un aspecte negatiu que després tot surt de mare i s’acaba malament sense necessitat. Per tant, seran uns dies en els que haureu de posar molta moral i alegria a tot per poder anar més bé i sentir-vos millor tant vosaltres com els vostres. Ànims que la vida és bella.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Hi ha una necessitat molt gran de fer coses diferents i sobretot d’enriquir la vostra personalitat, cosa que us portarà a voler saber cada vegada més i a estar disposats a anar a qualsevol lloc on facin xerrades o tallers per aprendre més de tot. Això és molt bo per a vosaltres però tampoc és necessari que us hi obsessioneu, tot amb una mesura. Estigueu desperts a la feina que us controlen una mica.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Us preocuparan una mica els diners i, és que veieu que les coses no marxen com haurien d’anar i que s’està gastant més del que seria necessari, heu de mirar de posar-hi remei i, sobretot, comptar el que teniu i com s’ha de fer servir. A banda d’això tindreu molt bona comunicació amb els germans i germanes, si en teniu és clar, si no és aquest el cas segurament us comunicareu bé amb els amics.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Necessitareu ser originals i trencar amb la rutina de cada dia, ja bé sigui vestint diferent com comportant-vos de diferent manera. La cosa pinta força bé i a més hi ha la possibilitat que amb aquest canvi, ja bé sigui petit com gros, us trobeu més valorats per la gent que us envolta. Tot hi així us he de demanar que aneu en compte en el camp de la feina que sembla que estan una mica malhumorats.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Us convé fer activitats lúdiques que no comportin cap mena de maldecap i que us facin passar bones estones, tal com pot ser anar a caminar, nedar o també podeu pintar, llegir, el que vulgueu o el que us vingui de gust, però feu alguna cosa que us convé molt. També us he de dir que heu d’anar més tranquils a l’hora de parlar perquè si us esvaloteu acabareu dient alguna cosa que no toca i malament.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Sembla que tot pinta força bé i, sobretot, en el camp de la feina i també en el de la parella les coses tenen bons resultats i us podreu relaxar una mica més del normal. Si que haureu d’anar en compte amb els desplaçaments, sobretot, si són de llargues distàncies, ja que estareu propensos a ensopegades i no mola gens ni mica, per tant, heu d’estar atents a la conducció i als entrebancs.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Per evitar problemes mireu de no dir el que penseu massa ràpid, la veritat és que tindreu la llengua massa lleugera i acabareu ficant la pota fins al fons encara que us esforceu a dir les coses bé. Tot és qüestió de buscar el moment i, sobretot, ser pausats i tranquils. Per altra banda, seran uns dies molt bons per tot el que va relacionat amb les amistats i amb la feina, us poden fer alguna proposta interessant.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

És fàcil que al llarg d’aquests dies us vinguin ganes de parlar de temes relacionats amb les vides passades o amb aquelles coses que estiguin lligades a persones que han format part de la vostra vida i que ara ja no hi són, no patiu de vegades va molt bé parlar. Per altra banda, us podeu trobar amb algun amic que ha decidit fer un canvi a la seva vida i us deixa bastant parat la manera que té de fer-ho.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Us podeu trobar que us demanin consell persones que segons el vostre criteri són prou intel·ligents com per dominar la situació per difícil que sigui i de cop us els trobeu demanant-vos què han de fer. No patiu, deixeu que el vostre sisè sentit us destaqui el que l’hi heu de dir i ja està. També és important que feu les coses poc a poc, perquè us anirà millor, són moments de calma necessària.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Prendreu decisions clares i concretes sense pensar, però el que sí està clar és que us sentireu molt segurs en tot moment del que heu de fer i el què heu de dir, cosa que us portarà per molt bon camí. Ara bé us he de demanar que no exigiu massa de la gent del vostre entorn perquè no us entenen massa bé i poden haver-hi confusions i el més empipador és que les confusions portin enrabiades sense motiu.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Hi ha força sort en el camp de la feina, tot i que haureu de vigilar amb les terceres persones que poden fer comentaris inapropiats i us poden portar algun problema afegit. És important que sigueu conscients del que feu a cada moment i que no us vulgueu donar de savis, el millor per a vosaltres aquests dies és mirar de passar desapercebuts i no cridar massa l’atenció, que us voldran copiar i no mola.