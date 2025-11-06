Espècies en perill d’extinció: “Mnemòsine”

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
La mnemòsine és una papallona d’aspecte bastant característic, de color blanc amb fons d’escates grises i venes fosques. És bastant similar a Parnassius apollo, tot i que aquesta última és més gran i té uns ocels de color vermell característics que diferencien bé les dues espècies. També es pot confondre amb l’Aporia crataegi, però no presenta taques negres a les ales anteriors, com ho fan les dues espècies de Parnassius. És menys abundant i amb poblacions més restringides que P. apollo, a Catalunya. El seu grau de protecció és de “vulnerable”.
Hàbitat
- Prats alpins i subalpins en prats humits envoltats de bosc. Les erugues s’alimenten de la tisoreta (Corydalis solida). Viu al Pirineu entre els 1.000 i 2.000 m. Les poblacions sempre són molt petites en hàbitats molt reduïts.
Distribució
- A Catalunya es distribueix únicament pel Pirineu i es pot localitzar al Principat d’Andorra. És una espècie paleàrtica.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.