La campana extractora és un dels electrodomèstics que més greix i brutícia acumula a la cuina, ja que està constantment exposada al fum, el vapor i l’oli en suspensió. Tot i això, sovint és una de les parts més oblidades a l’hora de netejar. Una campana bruta no només fa mala olor, sinó que també redueix l’eficiència d’extracció i pot provocar problemes de seguretat. A continuació t’expliquem com netejar-la fàcilment i de forma segura.
Materials i productes necessaris
- Aigua calenta
- Bicarbonat de sodi
- Vinagre blanc o sabó desgreixador
- Raspall petit (serveix un raspall de dents que sigui vell)
- Baieta o drap de microfibra
- Guants de neteja
PAS A PAS
1. Treu els filtres
La majoria de les campanes tenen filtres metàl·lics que es poden extreure fàcilment. Normalment es poden rentar, però revisa el manual d’instruccions per a assegurar-te de com fer-ho.
2. Neteja dels filtres
- Omple una olla gran amb aigua calenta
- Afegeix-hi 2-3 cullerades de bicarbonat i una mica de sabó desgreixador o vinagre
- Submergeix-hi els filtres durant uns 15-20 minuts
- Renta’ls amb un raspall o esponja, assegurant-te d’eliminar tot el greix
- Aclareix-los bé i deixa’ls assecar completament abans de tornar-los a posar
3. Neteja de l’interior i exterior de la campana
- Utilitza una baieta humida amb sabó desgreixador o vinagre blanc per a netejar la carcassa exterior i les superfícies interiors accessibles
- Si hi ha greix molt incrustat, pots escampar bicarbonat i fregar suaument amb un raspall petit
- Passa un drap net i humit per a eliminar restes de sabó i greix
- Per a les zones petites com els botons o reixetes, utilitza un raspall de dents vell o bastonets de cotó mullats amb vinagre o sabó líquid
4. Torna a muntar-ho tot
Quan els filtres estiguin secs del tot, col·loca’ls de nou. Connecta la campana i comprova que tot funcioni correctament.