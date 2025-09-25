Ho sabies? Com netejar la campana extractora de la cuina

By:
On:
In: Món
Un home manipulant els filtres de la campana extractora de la cuina (Getty Images)
Un home manipulant els filtres de la campana extractora de la cuina (Getty Images)

La campana extractora és un dels electrodomèstics que més greix i brutícia acumula a la cuina, ja que està constantment exposada al fum, el vapor i l’oli en suspensió. Tot i això, sovint és una de les parts més oblidades a l’hora de netejar. Una campana bruta no només fa mala olor, sinó que també redueix l’eficiència d’extracció i pot provocar problemes de seguretat. A continuació t’expliquem com netejar-la fàcilment i de forma segura.

Materials i productes necessaris

  • Aigua calenta
  • Bicarbonat de sodi
  • Vinagre blanc o sabó desgreixador
  • Raspall petit (serveix un raspall de dents que sigui vell)
  • Baieta o drap de microfibra
  • Guants de neteja



PAS A PAS

1. Treu els filtres

La majoria de les campanes tenen filtres metàl·lics que es poden extreure fàcilment. Normalment es poden rentar, però revisa el manual d’instruccions per a assegurar-te de com fer-ho.



2. Neteja dels filtres

  1. Omple una olla gran amb aigua calenta
  2. Afegeix-hi 2-3 cullerades de bicarbonat i una mica de sabó desgreixador o vinagre
  3. Submergeix-hi els filtres durant uns 15-20 minuts
  4. Renta’ls amb un raspall o esponja, assegurant-te d’eliminar tot el greix
  5. Aclareix-los bé i deixa’ls assecar completament abans de tornar-los a posar



3. Neteja de l’interior i exterior de la campana

  • Utilitza una baieta humida amb sabó desgreixador o vinagre blanc per a netejar la carcassa exterior i les superfícies interiors accessibles
  • Si hi ha greix molt incrustat, pots escampar bicarbonat i fregar suaument amb un raspall petit
  • Passa un drap net i humit per a eliminar restes de sabó i greix
  • Per a les zones petites com els botons o reixetes, utilitza un raspall de dents vell o bastonets de cotó mullats amb vinagre o sabó líquid



4. Torna a muntar-ho tot

Quan els filtres estiguin secs del tot, col·loca’ls de nou. Connecta la campana i comprova que tot funcioni correctament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]