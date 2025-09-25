Espècies en perill d’extinció: “Formiguera gran”

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
La formiguera gran és la papallona de la família Lycaenidae més gran que hi ha a Catalunya, juntament amb Phengaris alcon i Iolana debilitata, també amenaçades. Igualment, també hi ha exemplars al Principat d’Andorra. Presenta cert dimorfisme sexual, amb mascles amb ales més llargues i a l’anvers de les ales amb un blau intens amb diversos punts negres allargats.
Les femelles tenen ales més amples i el blau de les ales és menys intens i amb més punts negres. És similar a Phengaris alcon, però, aquesta, té els punts negres del revers més petits, no presenta punts negres a l’interior de la cel·la i, en el cas de l’anvers, els punts poden desaparèixer.
Hàbitat
- La formiguera gran viu en prats de muntanya entre els 600 i 1.300 metres d’altitud amb presència imprescindible de la formiga Myrmica sabuleti, ja que l’eruga viu i hiverna en els seus formiguers.
Distribució
- Molt localitzada i poc abundant. A Catalunya es distribueix pel Pirineu i la Serralada Transversal, però ha desaparegut de moltes zones. També pot ser vista al Principat d’Andorra.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.