Arriba a Barcelona l’experiència immersiva del Titanic

Després del seu èxit en altres ciutats europees i del seu recent pas per Sevilla, Eclipso, l’empresa referent en realitat virtual, aterra a Barcelona amb l’exposició “Titanic, Ecos del Passat”. Es tracta d’una experiència immersiva que transportarà els visitants a un dels moments més emotius i impactants del segle XX. L’exposició es troba en un espai situat al cor de la ciutat comtal, concretament a la Gran Via de les Corts Catalanes 385, planta 4, a l’Espai Cúpula del centre comercial Las Arenas. El lloc ha estat seleccionat estratègicament per a oferir una experiència immersiva i accessible tant per als residents com per als visitants.
A través de la realitat virtual, el públic podrà reviure la història del Titanic, explorant tant les restes del naufragi com la vida a bord del luxós transatlàntic britànic, que es va enfonsar el 14 d’abril de 1912 durant el seu viatge inaugural.
L’aventura comença amb un viatge des de la superfície fins als 3.800 metres de profunditat de l’oceà Atlàntic, on els visitants descobriran què en queda del vaixell i els secrets més ocults del fons marí. Després, i basant-se en les gravacions originals del cinematògraf William Harbeck, l’escena canvia completament i transporta l’espectador a la vida a bord del Titanic, amb els seus passatgers i tripulació en moviment, i espais com les cabines, els salons, així com la sala de màquines.
El recorregut continua per la coberta, amb vista a l’oceà durant el capvespre, i guia els visitants per la gran escalinata fins a la nit del cèlebre ball de gala. L’experiència finalitza a la cabina del capità, just en el moment de l’impactant xoc contra l’iceberg.
«Amb aquesta experiència, volem emocionar i connectar amb el passat d’una manera realista i memorable», explica Antoine Lieutaud, CEO i fundador d’Eclipso. «El Titanic continua despertant una enorme fascinació, i volem retre-li homenatge amb aquesta proposta que no deixarà ningú indiferent».
Es tracta d’una experiència que promet convertir-se en un dels plans culturals imprescindibles d’aquesta tardor a la ciutat.
Origen del projecte
Durant dos anys, l’estudi guardonat Small Creative ha treballat minuciosament per a recrear el Titanic a escala real, oferint la primera experiència immersiva en realitat virtual totalment dedicada a aquesta llegenda marítima. Aquesta travessia de 30 minuts permet explorar tant el naufragi com la vida a bord, en un format educatiu i emocionant.
Small Creative, estudi premiat en grans festivals com el 7 lives i Ayahuasca, i reconegut pel seu domini de les tecnologies immersives, ha dissenyat una experiència visualment impactant i emocionalment potent. Adreçada a famílies, aficionats a la història i aventurers, aquesta proposta combina realisme històric amb el millor de la innovació digital.
Eclipso Cultural Adventures ha desenvolupat experiències immersives en ciutats com Nova York, Londres, París, Lió o Bordeus i ara aposta per Barcelona com una de les seves grans parades a Espanya, després d’obrir a Sevilla aquest estiu.
Els amants del Titanic i de la realitat virtual ja es poden apuntar per a viure aquesta experiència en primícia. Les entrades ja estan disponibles a la web oficial d’Eclipso.
Informació del recinte
ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 385, planta 4
HORARIS D’OBERTURA: Dimecres a divendres, de 15:00 a 21:00 i dissabtes i diumenges d’11:00 a 21:00 h.
Per Tecnonews