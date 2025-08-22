Heidi torna aquest divendres als cinemes en català

Aquesta setmana s’estrenen dues pel·lícules en català als cinemes. ‘Heidi, el rescat del linx‘ arriba a les sales en versió doblada al català i ‘Blue Sun Palace‘ s’estrena en versió original subtitulada en català. El doblatge i subtitulació d’aquests títols té el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Durant el 2025 s’han doblat o subtitulat en català 50 llargmetratges amb el suport de Política Lingüística.
Heidi, el rescat del linx
Nova aventura de Heidi, amb missatge ecologista. La petita Heidi viu feliç amb el seu avi en una cabana als Alps suïssos. Un dia, mentre corre pels prats amb el seu inseparable amic Pere, troba un cadell de linx malferit i decideix cuidar-lo fins que es recuperi i pugui tornar amb la seva família. Però aviat descobreix que un empresari sense escrúpols vol construir una serradora a la muntanya i està col·locant trampes per a caçar linxs. Aleshores, la Heidi i en Pere es proposen una missió molt més ambiciosa: ja no es tracta només de salvar el cadell, sinó de protegir tota la població de linxs i de preservar les muntanyes i els paisatges alpins que tant estimen.
Blue Sun Palace
L’Amy i la Didi formen part de la comunitat xinesa de Queens, a Nova York. Totes dues treballenen un saló de massatges i comparteixen somnis, rialles i una forta complicitat, malgrat les jornades extenuants i les càrregues familiars. Però durant les celebracions de l’Any Nou Lunar, la Didi mor de forma sobtada i violenta. En un primer moment, l’Amy, devastada per la tragèdia, busca refugi en l’antic amant de la seva amiga: un jove solitari i enigmàtic. Però no trigarà a comprendre que per a retrobar la serenor i la pau d’esperit li convé allunyar-se’n i començar a pensar en ella mateixa.