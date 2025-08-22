Cinc motius pels quals la hidratació facial a l’estiu és essencial

Les altes temperatures, el sol, el clor de les piscines i l’aigua salada de la mar es combinen en una complicada fusió per al benestar de la nostra pell. La raó és que, encara que l’estiu sigui una estació molt estimada, també pot convertir-se en un tràngol complicat per a la salut del nostre cutis. Per això, és fonamental que entenguem la importància de la hidratació facial, no únicament com un pas de la rutina d’skincare, sinó un dels pilars indiscutibles.
La importància de la hidratació facial a l’estiu
Per a tenir la pell lluminosa, sana i protegida, és increïblement important que garantim una bona hidratació facial. Aquí et donem cinc motius.
Perquè prevé la deshidratació cutània
Posar fi a la pèrdua d’aigua és la principal raó de ser de la hidratació facial a l’estiu i és que la calor excessiva i l’exposició solar durant molt de temps es materialitzen en la nostra pell en forma de tibantor, sequedat, descamació i fins i tot amb un aspecte apagat. I què aconseguim amb la hidratació facial? Restableix l’equilibri hídric i donar-li a la nostra pell la manyaga que necessita per a sentir-se còmoda i flexible durant tot el dia.
Perquè prevé l’envelliment prematur
Sí, ja sabem que el sol és un dels principals factors d’envelliment prematur i la hidratació facial el que aconsegueix és preservar l’elasticitat cutània i el col·lagen. Així, el rostre es manté radiant per més temps. En canvi, quan no li oferim a la nostra pell la hidratació que necessita, estem donant peu a la proliferació d’arrugues, línies d’expressió i la pèrdua d’elasticitat.
Perquè enforteix la barrera cutània
Usar productes hidratants adequats per a l’estiu augmenta la resistència de la pell i això és essencial en la funció de l’òrgan més gran del nostre cos de defensar-se dels agressors externs, com el sol, la contaminació o els bacteris. I quan està deshidratada? Perquè la barrera s’afebleix, augmenta el risc d’irritacions, rojors i fins i tot infeccions.
Perquè augmenta l’eficàcia de la fotoprotecció
Sí, la importància de garantir la bona hidratació facial arriba fins al punt de ser determinant en l’absorció d’altres productes. En aquest aspecte, la pell ben hidratada absorbeix i reté molt bé els cosmètics, també el protector social, i en conseqüència s’augmenta la seva eficàcia. També és interessant tenir en compte que algunes fórmules amb ingredients antioxidants que potencien la protecció solar enfront dels radicals lliures generats per radiació solar.
Perquè ens donen frescor i benestar
I que bé que ens prova quan apliquem un gel hidratant o una boira facial? Quin plaer sentir la seva frescor en qüestió de segons! La pell se sent millor i nosaltres ens sentim millor.
Per bellezactiva.com