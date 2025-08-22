Consells perquè les plantes sobrevisquin a les vacances

Quan marxem de vacances, sovint oblidem que les nostres plantes no poden fer el mateix. Per sort, hi ha diverses solucions per a evitar que es ressequin durant la teva absència. Si no pots comptar amb ningú que les regui, una opció és fer servir el mètode del cordó: col·loca un extrem dins d’un recipient amb aigua i l’altre enterrat a la terra. Així l’aigua pujarà per capil·laritat. També pots enterrar una ampolla amb petits forats al tap, que deixarà anar l’aigua a poc a poc.
Una alternativa més precisa són els cons de terracota, que alliberen aigua gradualment i poden durar fins a 10 dies. També hi ha gels de reg que es van desfent i hidraten la terra a poc a poc, tot i que poden evaporar-se més ràpid si les plantes són a l’exterior.
El sistema més efectiu, però també més car, és el reg per degoteig amb programador, que reparteix l’aigua gota a gota segons l’horari establert.
A més, pots agrupar les plantes perquè generin un microclima més humit i col·locar-les en zones amb llum filtrada.
Finalment, cobreix la terra amb escorça o pedres per a retenir la humitat més temps.
Amb aquests consells, les teves plantes podran resistir fins que tornis. I si tot falla, almenys tindràs l’excusa perfecta per a afegir-ne alguna de nova a la col·lecció. Les vacances acaben, però l’amor per les plantes continua — i tornar a casa i trobar-les verdes i saludables també pot ser part del plaer del retorn.
Per Tot Sant Cugat