Gruixos de neu fresca extraordinaris i 100% de pistes a les estacions andorranes

La neu és notícia a tot arreu i a Andorra encara més. Les constants borrasques han dificultat l’operativitat habitual de les estacions d’esquí de Grandvalira Resorts, però el cap de setmana es presenta amb molt optimisme i unes condicions de neu realment excel·lents, en què les estacions compten obrir el 100% de les pistes, si la meteorologia ho permet, gràcies a la incansable feina dels equips de terreny.
Després d’uns dies d’haver de romandre tancada pel risc d’allau, Ordino Arcalís ha tornat a obrir aquest dijous amb una neu espectacular. Les pistes acumulen gruixos de fins a 250 cm després d’haver estat treballada per les màquines trepitjaneu, però la neu caiguda ha arribat a ser de més de 3 metres, unes nevades insòlites i molt poc usuals a aquestes alçades de la temporada.
Pal Arinsal, de la seva banda, també gaudeix d’unes increïbles condicions amb gruixos que també sobrepassen els 2 metres, 210 cm per a ser concrets.
Pel que fa al domini de Grandvalira, les condicions també són excel·lents amb acumulacions de neu que arriben, pràcticament, als dos metres i mig.
