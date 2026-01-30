Els primers Mundials FIS de Freeride de la història, a Ordino Arcalís

Aquest cap de setmana Ordino Arcalís es converteix en l’epicentre mundial del freeride amb la celebració dels Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut, els primers de la història que, a més, es fan sota el paraigua de la Federació Internacional d’Esquí (FIS). S’ha de destacar que, en aquesta cita hi haurà presència andorrana amb la participació del rider, Joan Aracil.
El tret de sortida oficial és aquest mateix divendres, 30 de gener, amb la cerimònia d’inauguració, a l’Illa Carlemany, amb la presència de Michel Vion, secretari general de la FIS, així com els 65 riders participants, seleccionats entre l’elit internacional.
A partir d’aquí s’obrirà la finestra meteorològica per a poder disputar la jornada de competició que s’allargarà entre l’1 i el 6 de febrer, i segons les condicions meteorològiques es triarà el dia de l’esdeveniment. Més enllà de la competició, l’ambient serà protagonista a l’Event Village, ubicat a l’Hortell, que els dies 31 de gener i 1 de febrer es convertirà en el punt de trobada de l’esdeveniment amb ski-tests de les millors marques, animacions constants a la terrassa Kokoi i moments de proximitat amb els riders, que dissabte signaran autògrafs aprofitant el primer dia de reconeixement.
El mateix dissabte a la tarda, a partir de les 16.30 h, se celebrarà la festa après-ski oficial dels Campionats del Món a la Cota 1.300, a la plaça de la Closa d’Ordino. L’espectacle de high-line de Moisés Castro -un dels protagonistes de l’aclamat documental NIX, som gent de neu– hi sumarà un punt d’adrenalina. L’espai acollirà també els podis, reforçant el caràcter festiu i participatiu d’aquest gran esdeveniment que coronarà els primers campions del món de freeride de la història.