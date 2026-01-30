Preparació final d’Irineu Esteve i Gina del Rio de cara als Jocs Olímpics

Els esquiadors de fons del Principat, Irineu Esteve i Gina del Rio, estan en la recta final de la preparació per a la seva gran cita de la temporada, els Jocs Olímpics d’Hivern de Milano-Cortina. Els dos fondistes andorrans estan entrenant i en breu viatjaran a Pedrazzo, seu de l’esquí de fons a la cita olímpica.
Esteve, amb l’Aker a Àustria
Irineu Esteve va viatjar aquest dimarts amb el Team Aker cap a Àustria, on es troba entrenant des de llavors. La concentració de l’equip és a Seefeld, on tenen condicions òptimes per a acabar de posar la maquinària a punt per als Jocs. Irineu Esteve, després d’aquests dies d’entrenament, viatjarà directament a Pedrazzo, el 3 de febrer. La seva primera cursa serà el diumenge, 8 de febrer, amb els 20km skiathlon, a partir de les 12:30h.
Del Rio, a la Rabassa
Gina del Rio, per la seva part, es troba a Andorra entrenant a la Rabassa i romandrà al país fins el dissabte, quan viatjarà a Pedrazzo conjuntament amb l’staff tècnic de l’equip de fons de la FAE -Xabier del Val, Marc Puigsubirà i Cristian Zorzi-. La seva primera cursa serà el dissabte, 7 de febrer, amb els 20km skiathlon, programada a les 13:00h.
Calendari esquí de fons als Jocs Olímpics
Dissabte 7 de febrer:
13:00h: 20km skiathlon clàssic/skating (Tesero), Gina del Rio
Diumenge 8 de febrer:
12:30h: 20km skiathlon clàssic/skating (Tesero), Irineu Esteve
Dimarts 10 de febrer:
9:15: Sprint clàssic Classificatori; 11:45h Sprint clàssic Final (Tesero), Gina del Rio
Dijous 12 de febrer:
13:00h: 10km Individual skating (Tesero), Gina del Rio
Divendres 13 de febrer:
11:45h: 10km Individual skating (Tesero), Irineu Esteve
Dissabte 21 de febrer:
11:00h: 50km mass start clàssic (Tesero), Irineu Esteve