Gran triomf del VPC a València (30-33)

El VPC Andorra Rugby XV aconsegueix una victòria agònica i vital a València (30-33) que el manté de ple en la lluita per les places de play-off. Després d’una primera part de resistència, els assajos de Laguerre i Hugo Llata, sumats a la punteria de Gastón González, han permès capgirar el marcador a favor dels interessos dels del Principat.
Amb aquesta victòria contra el CAU València, l’equip andorrà se situa sisè a la classificació i dependrà de si mateix en les darreres tres jornades per a intentar assolir l’accés a la Final Four.