Victòria de l’FC Andorra davant del Valladolid (1-0) que referma la permanència

Permanència gairebé matemàtica i la il·lusió d’encarar el final de temporada amb opcions de fer coses grans. Així es troba l’FC Andorra després de la victòria davant el Real Valladolid en un partit que s’ha resolt gràcies a un solitari gol de Marc Cardona. El duel no ha estat tan vistós com els darrers i els tricolors han hagut de mastegar sorra davant un rival ben plantat que, això sí, gairebé no ha inquietat la porteria d’Owono. La primera l’ha tingut Minsu passat el quart d’hora de joc, però el seu xut no ha trobat porteria. Però, en el primer temps no ha passat gaire cosa més, com expliquen des de la crònica del mateix club.
Els del Principat, però, tenien el control de la pilota i insistien a base de paciència i bon joc. A la represa, el guió no ha canviat gaire, si bé l’entrada de Marc Cardona ha revitalitzat l’atac tricolor. I en una de les primeres que ha tingut, el davanter no ha perdonat (62′).
Amb l’avantatge en el marcador, l’FC Andorra han sabut gestionar molt bé els últims minuts, amb un Valladolid que només s’ha apropat a l’empat amb un cop de cap de Marcos André desviat. De fet, l’Andorra ha tingut alguna opció per a sentenciar, però el xut de Marc Cardona, per exemple, ha marxat per sobre el travesser.
Finalment, amb els castellans jugant amb deu per lesió, els de Carles Manso han gestionat molt bé la pilota i el marcador ja no s’ha mogut (1-0).
