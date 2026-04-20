Horòscop del 20 al 26 d’abril

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Tindreu molt moviment en el camp dels sentiments, cosa que ja us agradarà, al cap i a la fi necessiteu una mica d’ambient en aquest sentit i és bo que les coses es moguin. Per altra banda, és possible que tingueu alguna enganxada amb algun amic o amiga que intenta interposar-se en el vostre camí prenent part d’alguna decisió complicada que per a vosaltres és molt personal, penseu que no se n’adona.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Ja mateix el sol està al vostre signe i això us donarà una força especial, un carisma poc usual i un saber fer important. Cal tenir-ho en compte i saber aprofitar la situació per a demanar el que vulgueu sense haver de patir pel que us diran. Hi haurà molt bon rotllo a casa i amb els teus i això és molt bo, ja ho pots mantenir tant com sigui possible, a part que aquest bon rotllo et donarà seguretat i confiança.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Sereu molt contundents al parlar i direu les coses, fins i tot, d’una manera massa directa, heu de controlar aquest fet perquè podeu ofendre a algú i tampoc és necessari, tan sols us demano que penseu una mica abans de deixar anar les coses a lo bèstia. Per altra banda, ho tindreu molt bé per a viatjar i seria molt bo per a vosaltres que us agaféssiu algun dia per a fer un canvi d’aires i anar a veure alta muntanya.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Sembla que les coses no tenen massa ganes d’anar bé i que en cada pas que doneu hi surt un entrebanc, és qüestió de respirar a fons i tornar-ho a intentar, hi haurà moltes coses que es torceran, però és important seguir lluitant pel que es vol, encara que s’hagi d’anar repetint, heu de ser constants. La sort és que tindreu molt de recolzament per part de la gent de casa, sobretot de la figura de la mare.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Tot serà disbauxa i ganes de festa, i la veritat és que us convé molt aquest punt de diversió, no cal mirar-se les coses molt a la valenta i és important veure la part positiva de tot plegat, al cap i a la fi és de l’única manera que les coses surten bé. A part, tot s’ha de dir, tindreu molt bon rotllo en el tema de la feina i si us pensàveu descansar serà ben difícil ja que a cada moment us trobaran alguna cosa per fer.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Seran dies de batusses i discussions, ja us podeu posar les piles i començar a calmar els nervis que la cosa no està per a enrabiar-se d’aquesta manera, no us va bé a vosaltres ni a la gent del vostre entorn, o sigui que tranquil·litat i bons aliments. Per altra banda, tindreu l’instint molt ben enfocat i això us donarà una facilitat molt gran de preveure les coses abans que passin, utilitzeu això en benefici propi.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
No cal que us prepareu per a anar a lligar, sembla que no ho tindreu massa fàcil en aquest aspecte, per contra tindreu molt bona relació amb gent d’edat més avançada i us donaran consells que us aniran molt bé. També ho tindreu molt bé a la feina si us porteu bé, la cosa està en què us reconeixeran el que feu, o sigui que us heu de portar tan bé com pugueu i la recompensa serà més gran.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
És molt probable que algú de casa us expliqui que té problemes en tema de diners, la cosa no serà fàcil, però heu d’anar amb compte perquè vosaltres tampoc ho teniu massa bé aquests dies en aquest aspecte i, si voleu ajudar, podeu quedar fotuts, mireu bé fins on podeu arribar abans de fer cap pas en fals. El millor d’aquests dies és que tindreu molt bon rotllo amb la parella, si en teniu, és clar.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Estareu molt romàntics i pendents dels demés, cosa que de ben segur els que rebin el vostre afecte us agrairan. Va molt bé que estigueu així perquè us sentireu molt bé, fins i tot, vosaltres i els somriures estaran al vostre voltant. Us haureu de desplaçar un munt de vegades, potser no anireu molt lluny, però no parareu d’estar en moviment, sort que serà una cosa que us vindrà de gust.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Tot seran maldecaps, a menys que decidiu trencar amb tot i deixeu volar la imaginació, no serà difícil i segur que serà diferent del que feu sempre. Heu d’estar disposats a no tenir vergonya i a decidir el què voleu sense prejudicis, si ho feu així us ho podeu passar d’allò més bé i, fins i tot, podreu aconseguir experiències extraordinàries i molt enriquidores de cara al contacte amb l’altra gent.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Que no us estranyi el fet de que estigueu distrets moltes vegades, la cosa està en que la concentració se us escapa de les mans i fàcilment estareu fent una cosa i pensant-ne una altra, de vegades ja és bo fer això, però si és gaire sovint no va massa bé perquè podeu acabar fent alguna destrossa, que tot i que serà sense voler us pot portar força maldecaps més endavant. Intenteu estar més al cas del que feu.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Estareu molt indecisos en el camp de la feina i segurament haureu de prendre alguna decisió important relacionada amb el tema i cal que estigueu molt pendents del que us és millor, si és necessari feu una llista del que us convé i el que no en aquest aspecte i així us serà molt més fàcil triar el que voleu acabar fent. No us deixeu endur per les decisions dels demés penseu purament en vosaltres i prou.