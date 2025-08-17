Gerard Cadena alerta sobre la necessitat d’afrontar el repte de l’habitatge per a garantir el creixement econòmic d’Andorra

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha participat aquest diumenge a la Diada d’Andorra de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), a Prada de Conflent, amb una ponència titulada “Habitatge i Empresa: un binomi ineludible i necessari”. En la seva intervenció, Cadena ha subratllat la forta relació existent entre l’accés a l’habitatge i el bon funcionament del teixit productiu del país. Segons el president de la CEA, “les necessitats de mà d’obra de les empreses generen una major demanda d’habitatge i contribueixen a tensionar el mercat, de manera que el repte residencial s’ha convertit en un element clau per a la sostenibilitat del nostre model econòmic”.
Cadena ha exposat les especificitats del mercat andorrà, com ara l’estructura patrimonialista de la propietat, la multiplicació i diversificació de la demanda arran de l’obertura econòmica i l’atractiu del país, així com la dualitat entre un mercat intervingut i un de lliure amb preus molt elevats. També ha remarcat que la qüestió de l’habitatge està íntimament lligada als debats sobre creixement sostenible i capacitat demogràfica.
Davant d’aquest escenari, el president de la CEA ha presentat set propostes per a contribuir a donar resposta a la crisi de l’habitatge:
- Augmentar l’oferta d’habitatges de lloguer assequible mitjançant fórmules de col·laboració publicoprivada, amb una necessitat estimada de 1.300 nous habitatges.
- Planificar la desintervenció del mercat de lloguer a partir de 2027, de manera progressiva i ordenada.
- Recopilar dades fiables sobre les rendes de lloguer, en funció de factors com la zona, dimensions, antiguitat o eficiència energètica, per a disposar d’una radiografia real del mercat.
- Impulsar fórmules constructives més econòmiques, com la construcció industrial, per a abaratir costos.
- Fomentar l’adquisició del primer habitatge amb exoneracions fiscals, crèdits tous i avals bancaris.
- Millorar la coordinació dels plans urbanístics parroquials, reservant sòl per a habitatge assequible i atenent criteris de sostenibilitat i mobilitat.
- Elaborar estudis de càrrega demogràfica, que permetin establir la capacitat de creixement del país i planificar tant les polítiques públiques com les necessitats empresarials a llarg termini.
“El dret a l’habitatge i la necessitat de créixer de manera sostenible són compatibles amb la lògica del mercat i de l’empresa privada. La solució passa per planificar junts i pensar en el futur del país”, ha conclòs Cadena.
La participació de la CEA en la Diada d’Andorra de la UCE reforça la voluntat de l’entitat de contribuir al debat acadèmic i social sobre els grans reptes del país, en un espai de reflexió compartida amb institucions, experts i societat civil.