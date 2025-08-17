La Travessa Pas de la Casa reuneix més de 370 participants i consolida el seu èxit

By:
On:
In: Esports
Alguns dels competidors de la Travessa del Pas de la Casa (Comú d'Encamp)
Alguns dels competidors de la Travessa del Pas de la Casa (Comú d’Encamp)

La 4a edició de la cursa de muntanya Travessa Pas de la Casa s’ha tancat aquest cap de setmana amb un èxit de participació, superant les 300 inscripcions i consolidant-se com una cita imprescindible del calendari esportiu de la parròquia. Enguany, per primera vegada, l’esdeveniment s’ha celebrat al llarg de dos dies i ha estrenat una modalitat infantil gratuïta i no competitiva de 500 metres, pensada per als més petits.  

Dissabte a la tarda, els protagonistes van ser els infants, que van recórrer un circuit urbà pels carrers del Pas de la Casa, amb sortida i arribada a la plaça de l’Església.  

Diumenge ha estat el torn de les proves puntuables per a la 38a edició de la Multisegur Assegurances Copa d’Andorra de Curses de Muntanya, amb quatre distàncies: Estany (3 km), Directa (5 km), Antenes (10 km) i Envalira (22 km).  

El conseller d’Esports, Nino Marot, ha destacat que “és una prova que ha quedat molt consolidada i marcada en el calendari esportiu i del Pas de la Casa”, i ha afegit que “aquest és el camí que volem seguir per a desestacionalitzar el Pas de la Casa”.

Per la seva banda, el director i creador de la prova, Rui Da Costa, ha remarcat que “de cara a l’any vinent hem pensat en augmentar els dorsals en les diferents distàncies i superar els 400 participants”. A més, en tractar-se de la cinquena edició, ja ha avançat que “hi estem començant a treballar perquè hi haurà coses especials i alguna sorpresa”.

Pel que fa a la participació, enguany la Travessa Pas de la Casa ha comptat amb un 70% de corredors internacionals procedents de 20 nacionalitats diferents, amb un equilibri de gènere molt més paritari que en edicions anteriors: un 60% d’homes i un 40% de dones. Gràcies a aquesta diversitat, la cursa es consolida com un esdeveniment internacional i atractiu per a participants de tot el món.  

El village instal·lat a la plaça de l’Església ha estat el punt neuràlgic del cap de setmana, amb estands de col·laboradors, espais de descans i serveis per als corredors, creant un ambient molt animat i festiu que ha acompanyat totes les sortides i arribades. A més, enguany s’ha fet una aposta per la sostenibilitat amb una font d’aigua, una ecoilla per a residus i material reciclable.  

Tant el conseller comunal com el director de la cursa han volgut agrair la tasca de tots els voluntaris i patrocinadors, destacant que “sense ells no podríem organitzar aquest esdeveniment” i que “l’èxit és gràcies a la implicació de tots ells”.



Classificacions

En la prova reina, Envalira (22 km i 1.455 m+), la victòria ha estat per a Joel Ponce i Paula López, seguits de Valentín Nicolás i Fernanda Jainen, i de Lluís Salcedo i Sílvia Elizalde.

A la modalitat Antenes (10 km i 622 m+), el primer lloc ha estat per a David Rogé i Emma Rodríguez, mentre que la segona posició ha estat per a Adrià Monge i Sara Miralles, i la tercera per a Iñigo Martínez i Fanny Reyer.

En el recorregut Directa (5 km i 355 m+), que enguany ha modificat el seu traçat, Pablo José Carratalá i Mireia Martínez s’han imposat a Chénet Mathis i Emilia Garat, i a Eric Soler i Brenda Garro.

Finalment, a la cursa Estany (3 km i 160 m+), el triomf ha estat per a Maxime Rousset i Alison Blazy, mentre que la segona posició ha estat per a Carlos López i Ari Bertran, i la tercera per a Cristian Aparicio i Ekaterina Agapova.



Consultar els resultats de les classificacions aquí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]