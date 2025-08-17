Com reinventar-se professionalment sense perdre l’essència

Hi ha moments en què les persones senten que necessiten un canvi. Potser la seva feina ja no motiva com en un inici, potser el sector ha canviat o simplement hi ha qui necessita explorar nous camins. Reinventar-se professionalment no és començar de zero, sinó adaptar-se i evolucionar sense perdre la identitat.
1. No és començar de nou, és transformar-se
Un error comú és pensar que reinventar-se vol dir abandonar tot el que s’ha fet fins ara. Però, la realitat és que l’experiència de cadascú, habilitats i valors sempre acompanyen en el procés. Es tracta de reaprofitar-los en un nou context.
2. Descobreix el nou camí
Si no se sap cap a on anar, cal començar preguntant-se: Què m’agrada realment? En què soc bo? Què puc aportar als altres? La resposta està en la intersecció entre allò que apassiona i allò que té demanda. Això pot significar canviar de sector, emprendre o simplement reorientar la trajectòria dins del mateix àmbit. El més important és sentir-se identificat amb el nou camí.
3. Aprendre i adaptar-se
El coneixement és clau en qualsevol procés de canvi. Llegir, formar-se i envoltar-se de persones que ja han fet el pas. Internet està ple de recursos, però el més valuós és connectar amb professionals que inspirin. També s’ha d’estar disposat a sortir de la zona de confort. Aprendre noves habilitats pot ser desafiant, però cada petit progrés suma.
4. Comunicar la nova direcció
Quan una persona decideix reinventar-se, és fonamental que els altres ho entenguin. Cal explicar-ho amb claredat en l’entorn de cadascú i en el branding personal. Si abans l’entorn t’identificava per una cosa, s’ha de saber transmetre cap a on et dirigeixes ara. Una bona estratègia és compartir contingut relacionat amb el nou àmbit en xarxes professionals. Així, la transició es percep de manera natural.
5. La paciència és clau
Els grans canvis no passen d’un dia per a l’altre. No valen comparacions amb els altres ni obsessionar-se amb resultats immediats. Cal confiar en el procés i gaudir del camí. Reinventar-se no és perdre’s, sinó trobar-se de nou.
Per Joan de Santiago Bayona