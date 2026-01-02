Gastes energia neta o bruta a casa?

Us aviso que aquest article és recurrent i m’agrada recordar. L’electricitat és el sistema d’energia més eficient que ara tenim al nostre abast. Un cotxe amb motor de benzina o dièsel, de cada 100 litres, llença 70 en forma de calor. Un d’elèctric, només 10 i n’aprofita 90. El mateix passa amb la calefacció de casa i el gas respecte a l’elèctric. L’electrificació és l’objectiu del Planeta els anys vinents i dècades i abandonar els combustibles fòssils. És l’única solució que coneix la ciència per a funcionar de forma neta i, sobretot eficient, energèticament parlant, per tal de reduir la influència sobre el clima.
Actualment, però, la fabricació de l’electricitat es fa en part amb les plaques solars, molins de vent i pantans (energies renovables o netes) i amb gas, fuel, carbó i nuclears (energies no renovables o brutes). En aquest segon grup, el gas és el protagonista mentre que el fuel i el carbó ja són residuals. La nuclear no genera emissions de gasos, però, lògicament té un problema greu amb els residus radioactius.
Tot plegat sembla llunyà per a molta gent, però, amb una senzilla tria a casa pots fer les coses molt millor i marcar clarament la demanda en el mercat elèctric. Em refereixo a la factura de la llum. A Catalunya, el 96% de les persones tenen la mateixa distribuïdora, la italiana e-distribucion. Estabanell, Bassols, Elèctrica Caldense, Elèctrica del Cardener, etc. són d’altres.
A qui pagues les factures, però, són les comercialitzadores. És a dir, qui compra els kilowatts en origen a les fàbriques d’electricitat que són les nuclears, centrals de cicle combinat, pantans, plaques solars o molins de vent. Doncs bé, quan parlem de consumir energia verda a casa o classe A és que la teva comercialitzadora té la certificació que NOMÉS compra en ORÍGEN energia renovable, majoritàriament, del sol, l’aigua o el vent.
Si tens una empresa, un comerç, un habitatge, el que sigui on hi ha una factura de la llum, gasta només energia verda o classe A. Estaràs enviant al sistema elèctric un senyal inequívoc que, cada cop més, demanem energia neta.
Mira a la teva factura digital o de paper què hi posa. La més habitual a Catalunya és la G, de guarro/a. Si és el teu cas o, qualsevol altra lletra que no sigui la A, demana que vols, així de fàcil i via telèfon o internet, NOMÉS energia A. Si la teva comercialitzadora et diu que sí, però, t’apuja el preu, canvia. De les 200 comercialitzadores al mercat, gairebé 100 són d’energia renovable. Si ja ets A, enhorabona doncs no has de fer gairebé res, només comentar-ho a la gent que coneixes.
L’energia verda no és més cara que la bruta o anomenada G de guarro/a. Pensa que totes les administracions públiques, Ferrocarrils de la Generalitat, Renfe, grans supermercats com Esclat, llocs de menjar com Viena, etc…. publiciten l’ús que en fan.