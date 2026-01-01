El Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra es trasllada al Pas

Un cop finalitzada la seva estada a Encamp, el 31è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra es trasllada amb tota la seva diversió al Centre Esportiu del Pas de la Casa, acollint activitats similars a les que hi havia al recinte encampadà. El certamen, al Pas, se celebrarà de divendres a diumenge, amb tallers, zones de videojocs, realitat virtual i espais de joc lliure. Diumenge, 4 de gener, a les 18.30 h, els assistents podran gaudir de l’espectacle familiar “La gran festa”, que posarà el punt final a la programació nadalenca.
La venda d’entrades per al 31è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra es fa a la recepció del Centre Esportiu del Pas de la Casa. L’entrada d’un dia serà de 6 € i l’abonament per a tots els dies al Pas de la Casa serà de 15 €. Tota la informació i programació del saló es pot consultar a comuencamp.ad/salo.