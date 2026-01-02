Hi ha un moment en el qual la teva base de sempre ja no es fon igual amb la pell, el corrector marca més les línies i les pólvores apaguen el rostre. No és que ho estiguis fent malament. És que la teva pell ha canviat, i el teu maquillatge també hauria de fer-ho. I si parlem de maquillatge i pell madura, hi ha moltes claus que poden ajudar-te a millorar el resultat.
Amb l’edat, la pell perd col·lagen, elastina i hidratació, i necessita textures i gestos que respectin la seva evolució. Però això no significa renunciar al maquillatge. Tot el contrari: és el moment d’aprendre a jugar a favor de la teva pell.
Parlem amb Cristina G. Nuevo, maquilladora professional i portaveu de Planet Skin, qui ens dona els millors consells perquè el teu maquillatge en pell madura funcioni: «El secret no està a ocultar imperfeccions, sinó a potenciar la bellesa natural».
Perquè maquillatge i pell madura poden anar de bracet
«Amb l’edat, la pell tendeix a tornar-se més fina, seca i menys elàstica», explica Paula Rodríguez, bioquímica especialitzada en dermofarmàcia i cosmètica a Planet Skin. A més, apareixen arrugues, taques, flacciditat i pèrdua de fermesa. «Això pot fer que el maquillatge no s’adhereixi bé o es vegi escrostonat, sobretot si usem productes pesats o mats que abans ens funcionaven».
En aquest context, Cristina G. Nuevo insisteix: «Una pell madura necessita hidratació, frescor i llum. No es tracta de cobrir, sinó de suavitzar, unificar i retornar suculència».
La preparació ho és tot (especialment en pell madura)
«Preparar bé la pell és el més important en una pell madura», afirma Cristina. Una pell deshidratada farà que qualsevol producte s’esquerdi. La seva rutina comença amb una màscara hidratant que aporti suculència i lluminositat al rostre. També recomana un bon contorn d’ulls, aplicat a tocs amb el dit anul·lar: «Si freguem massa, podem afavorir la flacciditat en la zona».
Menys base, més llum
A més de la preparació, la clau està a canviar de textures. «En pells madures, és millor optar per fórmules lleugeres i sucoses que unifiquin el to sense encartonar-lo», diu Cristina. Res d’aplicar grans quantitats: «Usa molt poca base i treballa-la a tocs. Si necessites més cobertura, afegeix capes fines». També aconsella evitar l’excés de producte en la zona dels ulls i la boca, on les línies són més marcades.
El coloret que rejoveneix (de veritat)
«Els colorets en crema són perfectes per a pells madures perquè es fundin millor i donen un rubor natural i sucós». Cristina recomana aplicar el coloret una mica més alt de l’habitual per a aconseguir un efecte lífting natural. I si pots, tria un producte multifunció que també puguis usar en llavis.
Ombres que il·luminen sense marcar la parpella
«Menys és més en els ulls. Tons mats foscos poden endurir i marcar arrugues», explica la maquilladora. En el seu lloc, suggereix ombres setinades i càlides que aportin llum, però sense excés de lluentor. I molt important: adaptar el tipus d’ombra al tipus de parpella. «Si hi ha arrugues marcades, evita les nacrades molt potents».
Per a aplicar-les, recomana usar un to clar en la parpella mòbil, un mitjà per a donar profunditat en la conca i un toc de llum en el llagrimer i l’arc de la cella.
Pestanyes i llavis: els acabats que embelleixen sense endurir
«Una màscara ben aplicada obre la mirada i rejoveneix a l’instant», diu Cristina. Dues capes insistint en l’arrel seran suficients. Per als llavis, recomana deixar a un costat els mats excessius: «Bàlsams amb color que hidratin i donin un toc sucós són la millor opció».
Maquillatge i pell madura: errors freqüents
– Usar bases mats i que cobreixin.
– Aplicar massa pólvores.
– No hidratar abans del maquillatge.
– Marcar massa els ulls.
– Abusar d’il·luminadors nacrats.
Per bellezactiva.com
