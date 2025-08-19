Títol: Furia
Durada: 30 minuts
Gènere: Drama
Creació: Félix Sabroso
Intèrprets: Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: Max (HBO)
Sinopsi:
Marga és una artista esnob, el marit de la qual, un directiu de televisió, ha deixat embarassada l’assistenta. Vera, la seva amiga i cuinera mediàtica, perd el restaurant per culpa d’un crític. La Nat, dependenta de moda, se sent amenaçada per l’arribada d’empleades joves.
Adela, mare de l’assistenta, serà desnonada amb la seva mare. Victoria, una exactriu de cinema eròtic, cau en un engany després de creure en un retorn. Aquestes dones arriben al límit i executen venjances en una sàtira ferotge on ni elles mateixes se salven.
Per Sensacine