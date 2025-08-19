El castell de Bellver, l’únic castell circular a Espanya

Situat a uns 3 km del centre de Palma, damunt un turó envoltat de bosc, el Castell de Bellver ofereix unes vistes espectaculars sobre la badia de Palma i els voltants. El seu nom, “Bellver”, prové del català antic i significa “bella vista”, i no podria ser més encertat. Una de les principals curiositats d’aquest castell és la seva estructura circular, una raresa entre les fortificacions medievals europees.
Malgrat ser quelcom inusual, hi ha altres castells circulars, com el Castell de Michelstetten, a Àustria o el Castell de Restormel, a Cornualla (Anglaterra). No obstant això, Bellver sí és l’únic d’Espanya i el més ben conservat del seu estil, cosa que el fa realment excepcional. Construït a començaments del segle XIV per ordre del rei Jaume II de Mallorca, el castell presenta una planta circular amb tres torres semicirculars adossades al cos principal i una quarta torre, la Torre de l’Homenatge, separada, però connectada per un pont elevat. Aquesta torre destaca per la seva alçada i servia com a punt de defensa i vigilància.
El pati central també és circular, envoltat per una galeria d’arcs gòtics que configuren una doble planta: la inferior, amb arcs de mig punt, i la superior, amb arcs ogivals. El disseny del castell reflecteix una combinació de funcionalitat militar i elegància palatina, ja que estava pensat tant com a residència reial i com a fortalesa.
Al llarg dels segles, el castell ha tingut múltiples usos. A més de residència reial, va ser presó militar durant molt de temps. Actualment, el Castell de Bellver és un museu d’història de Palma i un espai cultural molt actiu. L’interior acull exposicions permanents sobre la història de la ciutat, així com mostres temporals d’art i cultura.
A més, Bellver és escenari de concerts, actes institucionals i activitats escolars.