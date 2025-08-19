Jocs en català: “Santo Domingo”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Santo Domingo”.
“Santo Domingo” és un joc de taula, del gènere d’estratègia. S’hi juga a través d’unes cartes de negocis i comerç. El joc està ambientat en el món de “Port Royal”. Està concebut per a que hi prenguin part de dues a sis persones. El fabricant és MasQueOca Ediciones. Joc recomanat a partir dels 8 anys.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística