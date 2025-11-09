França incrementa el control al contraban de tabac procedent d’Andorra

4,7 tones de tabac han estat confiscades en territori francès, a la regió on actuen els contrabandistes que compren el producte a Andorra. Ho han donat a conèixer diferents mitjans de comunicació digitals francesos aquests dies, citant fonts de la Direcció General de Duanes francesa. La informació la publica aquest diumenge AndorraDifusió.
Segons el mateix comunicat, el cap de setmana del 18 i 19 d’octubre els agents de duana a la Guingueta d’Ix i Porta van aconseguir confiscar en poques hores fins a 240 quilos de tabac. Aquell cap de setmana d’octubre va estar marcat, segons les mateixes fonts, pels intents reiterats de fugir per part dels contrabandistes que venien d’Andorra.
La Direcció General de Duanes informa que diversos vehicles van intentar forçar el pas a través dels controls, però els dispositius de fre, coneguts com a stop stick, ho van impedir. Finalment, els cotxes, que tenien les rodes rebentades, van ser immobilitzats i la mercaderia localitzada a uns centenars de metres.
Les operacions s’han dut a terme principalment per carretera, però alguns equips d’agents s’havien desplaçat també als camins de muntanya que els passadors de tabac transiten des del Pas de la Casa. Es van poder controlar petits grups de contrabandistes que intentaven entrar a França amb farcells de tabac.
El comunicat de premsa insisteix en la determinació de les autoritats franceses de lluitar contra aquesta activitat criminal, que cada vegada va en augment a causa del diferencial en el preu del tabac.