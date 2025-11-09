58 treballs concorren a la Nit Literària Andorrana del 20 de novembre

El 20 de novembre, el Cercle de les Arts i les Lletres celebrarà la 47a edició de la Nit literària Andorrana. Des de l’organització es recorda que el Premi Principat d’Andorra per treballs d’investigació científica, patrocinat pel Consell General i dotat amb 10.000 euros a passat a tenir una periodicitat biennal i no es torna a convocar fins a la següent edició de 2026. Així mateix, s’ha de tenir en compte que el Premi Juli Verne de ciència-ficció ha passat a ser patrocinat pel Comú d’Escaldes-Engordany.
En aquesta edició, finalment, hi concorren 58 treballs
Dotze obres per al Premi Fiter i Rossell de novel·la, patrocinat pel Govern d’Andorra – Ministeri de Cultura, amb una dotació de 10.000 euros.
Onze obres per al Premi CREAND de Poesia, patrocinat per Creand, amb una dotació de 3.500 euros.
Dues obres per al Premi Juli Verne de ciència-ficció i fantasia, patrocinat pel Comú d’Escaldes-Engordany, amb una dotació de 2.000 euros.
Tres obres per al Premi Laurèdia de Periodisme, patrocinat Comú de Sant Julià de Lòria, amb una dotació de 1.250 euros en cada temàtica.
Set obres per al Premi Manuel Cerqueda Escaler de novel·la curta, patrocinat per Andbank, amb una dotació de 7.000 euros.
Nou obres per al Premi MoraBanc de contes i narracions, patrocinat per MoraBanc, amb una dotació de 4.500 euros.
Set obres per al Premi Creand de Teatre, patrocinat per Creand, amb una dotació de 3.500 euros.
Set obres per al Premi Andorra d’assaig literari, patrocinat pel Comú d’Andorra la Vella, amb una dotació de 3.000 euros.
El sopar de gala amb les primeres autoritats del país i l’entrega dels premis tindrà lloc, a Andorra la Vella, el dijous, dia 20 de novembre.