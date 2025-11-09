A la venda, a la Seu, les entrades per a l’estrena de l’obra de teatre “L’home de la Torre del Peu”

Cartell anunciant l’obra de teatre de ‘L’home de la Torre del Peu’

La nova companyia Nus Teatre ja ha posat a la venda les entrades anticipades per al seu primer espectacle: l’obra ‘L’home de la Torre del Peu’, basada en l’impacte que van tenir a la Seu d’Urgell, i al Pirineu en general, les iniciatives transformadores de la pagesia que hi va introduir l’economista i polític Josep Zulueta i Gomis.

Els tiquets ja fa uns dies que es poden adquirir a través del compte de Turisme Seu a la plataforma online Codetickets (enllaç: TURISME DE LA SEU – L’home de la Torreu del Peu). També es poden adquirir presencialment a Turisme Seu, al Carrer Major número 8. L’entrada general en venda anticipada costa 13 euros, amb preu reduït de 10 euros per a jubilats i posseïdors del carnet jove. Les entades també es podran adquirir en taquilla el mateix dia de la funció, a un preu de 15 i 12 euros, respectivament.

Les representacions tindran lloc a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, els dies 27, 29 i 30 de novembre i 4, 5 i 6 de desembre. Les funcions començaran a les 20.30 hores, excepte la del diumenge, 30 de novembre, que s’iniciarà a les 18 h. Es tracta d’un espectacle de petit format i amb un aforament màxim de 65 espectadors per funció, per tal de facilitar l’apropament del públic amb l’escena.

