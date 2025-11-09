A la venda, a la Seu, les entrades per a l’estrena de l’obra de teatre “L’home de la Torre del Peu”

La nova companyia Nus Teatre ja ha posat a la venda les entrades anticipades per al seu primer espectacle: l’obra ‘L’home de la Torre del Peu’, basada en l’impacte que van tenir a la Seu d’Urgell, i al Pirineu en general, les iniciatives transformadores de la pagesia que hi va introduir l’economista i polític Josep Zulueta i Gomis.
Els tiquets ja fa uns dies que es poden adquirir a través del compte de Turisme Seu a la plataforma online Codetickets (enllaç: TURISME DE LA SEU – L’home de la Torreu del Peu). També es poden adquirir presencialment a Turisme Seu, al Carrer Major número 8. L’entrada general en venda anticipada costa 13 euros, amb preu reduït de 10 euros per a jubilats i posseïdors del carnet jove. Les entades també es podran adquirir en taquilla el mateix dia de la funció, a un preu de 15 i 12 euros, respectivament.
Les representacions tindran lloc a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, els dies 27, 29 i 30 de novembre i 4, 5 i 6 de desembre. Les funcions començaran a les 20.30 hores, excepte la del diumenge, 30 de novembre, que s’iniciarà a les 18 h. Es tracta d’un espectacle de petit format i amb un aforament màxim de 65 espectadors per funció, per tal de facilitar l’apropament del públic amb l’escena.