Formació professional vs. universitat: què triar?

Escollir entre la formació professional (Cicles Formatius de Grau Mig i de Grau Superior) i universitat és una de les decisions més importants que han d’afrontar molts joves en acabar l’educació obligatòria. Durant anys, la universitat ha estat vista com el camí “natural” cap a l’èxit professional, mentre que la formació professional quedava en un segon pla. Tanmateix, aquesta percepció està canviant ràpidament en un món laboral cada vegada més dinàmic i exigent.
D’una banda, la universitat ofereix una formació més teòrica i generalista. Permet aprofundir en un camp de coneixement i desenvolupar capacitats analítiques, crítiques i de recerca. A més, en determinades professions com la medicina, el dret o l’enginyeria, el títol universitari és imprescindible. També pot obrir portes a carreres amb més projecció internacional o a llocs de responsabilitat.
D’altra banda, la formació professional destaca per la seva orientació pràctica. Els cicles formatius estan dissenyats per a respondre a les necessitats reals de les empreses, i sovint inclouen pràctiques obligatòries que faciliten la inserció laboral. Això fa que molts estudiants d’FP accedeixin al mercat de treball més ràpidament i amb una experiència valuosa sota el braç. A més, sectors com la tecnologia, la sanitat o la indústria demanden cada cop més perfils tècnics qualificats.
Un altre factor a tenir en compte és la durada i el cost dels estudis. Mentre que una carrera universitària pot allargar-se quatre anys o més, molts cicles d’FP tenen una durada de dos anys. Això pot ser clau per a aquells que volen incorporar-se al món laboral en menys temps o que tenen limitacions econòmiques.
Tanmateix, la decisió no hauria de basar-se únicament en la durada o les sortides laborals. És fonamental tenir en compte els interessos personals, les habilitats i les expectatives de futur. Hi ha estudiants que se senten més còmodes amb un aprenentatge pràctic i directe, mentre que d’altres prefereixen aprofundir en la teoria i la reflexió acadèmica.
Cal destacar també que els camins no són excloents. Avui dia, és possible començar per una formació professional i, més endavant, accedir a la universitat. Aquesta flexibilitat permet adaptar-se millor a les circumstàncies i evolucionar al llarg de la vida.