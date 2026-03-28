Idees de sopars ràpids i saludables entre setmana

Entre la feina, la família, la mandra i els moments d’oci, sovint no tenim gaire temps ni energia per a cuinar sopars elaborats en el nostre dia a dia. Però, hem de tenir present que menjar bé no ha de ser complicat. Amb una mica de creativitat i imaginació, és possible preparar sopars ràpids, saludables i deliciosos sense passar hores a la nostra cuina.
1. Amanides completes
Les amanides no són només per a l’estiu. Barrejar verdures fresques amb proteïnes com ou dur, tonyina, pollastre a la planxa o cigrons pot convertir una amanida en un sopar complet. Afegir fruits secs, llavors o formatge aporta textura i sabor.
2. Truites i ous
Els ous són ràpids, versàtils i nutritius. Una truita amb verdures (espinacs, carabassó, pebrot) o uns ous remenats amb formatge i tomàquet pot ser un sopar equilibrat en menys de 10 minuts.
3. Pasta i arròs fàcil
Un plat de pasta integral o arròs cuit pot convertir-se en un sopar complet afegint verdures al wok i una font de proteïna com tonyina, gambes, pollastre o tofu. Només cal un toc d’oli, herbes o salsa per a donar sabor ràpidament.
4. Torrades i bagels creatius
Una llesca de pa integral o un bagel amb alvocat, tomàquet, formatge fresc o embotit de qualitat és un sopar ràpid que també pot ser nutritiu. Afegir llavors o un ou dur pot aportar un plus de proteïnes. El bagel és un pa elaborat tradicionalment de farina de blat i que acostuma a tenir un forat al centre.
5. Crema o sopa ràpida
Les cremes de verdures es poden preparar en grans quantitats i conservar-les a la nevera. Escalfar-ne una ració amb una mica de pa integral o crackers és un sopar calent i reconfortant, ideal per a dies més freds.
6. Plat únic amb llegums
Els llegums són una font de proteïna barata i nutritiva. Un plat de llenties, cigrons o mongetes amb verdures i espècies pot ser un sopar complet i ràpid. Només cal tenir els llegums cuits amb antelació o utilitzar-los enllaunats per a estalviar temps.