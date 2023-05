Finalitza la prova pilot del projecte “Pare a Pare”

Seu de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM)

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha conclòs la prova pilot del projecte “Pare a Pare” amb resultats molt positius. Aquest, que s’emmarca dins del servei d’Atenció Precoç Impuls, s’ha creat per a oferir suport emocional, acompanyament i informació a aquelles famílies nouvingudes al servei a través d’unes trobades amb pares veterans, empoderats i formats que entenen les seves necessitats i sentiments respecte als seus fills. En total, en el programa, hi han participat 10 famílies, de les quals 5 han estat acollidores i les altres 5, han arribat de nou al servei.

Aquesta prova pilot, desenvolupada durant el 2022, ja s’ha començat a incorporar dins la cartera d’Impuls aquest 2023 i ha continuat comptant amb diferents famílies d’Atenció Precoç. Gràcies a això, les noves famílies ateses des del servei que ho vulguin poden rebre el suport emocional i l’acompanyament de famílies que han viscut processos semblants i que se senten empoderades per a acompanyar als seus fills en el seu desenvolupament.

Per a poder fer l’acompanyament a les famílies que arriben per primera vegada al servei d’Atenció Precoç Impuls, des de la Fundació es posa a disposició recursos professionals com psicòlegs referents i equips multi disciplinaris, per a augmentar la capacitació dels pares, potenciar el desenvolupament dels seus fills i millorar la qualitat de vida de tots els membres de la família. Amb tot, i arran dels resultats obtinguts de la prova pilot, s’ha demostrat que els familiars d’infants amb necessitats valoren també, d’una forma molt positiva, compartir la seva situació amb altres pares i mares que han viscut una experiència similar.

La responsable del servei d’Impuls, Meritxell Ciria, ha explicat que, aquest, com en altres projectes del servei d’Atenció Precoç, “es basa en el model d’Atenció Centrat en les Famílies i els Entorns Naturals, en el qual el nostre nucli d’intervenció són principalment les famílies, a qui donem un suport constant, des de l’inici de les intervencions.”





Un punt de partida per a crear una gran xarxa de suport a les famílies

Un cop finalitzada la prova pilot, es varen passar unes enquestes a totes les participants per a poder copsar la seva valoració de l’experiència viscuda. En aquest sentit, i tenint en compte les aportacions recollides, aquest programa de suport s’inclourà dins la cartera de serveis d’Impuls, es realitzaran noves formacions a pares i mares empoderades i experimentades, per a incrementar el nombre de famílies acollidores disponibles i es crearan nous espais per a compartir idees i experiències entre les famílies participants del programa.