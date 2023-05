Escaldes i FEDA Ecoterm aposten per la sostenibilitat

La cònsol major d’Escaldes, Rosa Gili i el director general de FEDA, Albert Moles (comuee)

L’escola bressol 2 i els espais lleure d’Escaldes-Engordany han esdevingut el primer edifici comunal de la parròquia que s’ha connectat a la xarxa de fred i calor de FEDA Ecoterm. La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, el director general de FEDA, Albert Moles, i el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, han anunciat avui dijous aquesta connexió, que permetrà estalviar al tomb de 120 tones de CO₂ a l’any, gràcies a aquest sistema més eficient i sostenible.

La cònsol d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha assenyalat que el Comú està compromès amb la sostenibilitat i, per això, des del primer moment va decidir apostar per la xarxa de calor i fred. En aquest sentit ha indicat que l’escola bressol 2 i els espais lleure s’escalfaven amb gasoil, una energia fòssil i, per tant, més contaminant. Aquesta mesura s’emmarca en les accions que ha impulsat el Comú d’Escaldes-Engordany per fer front al canvi climàtic. En els propers mesos es connectaran també els edificis del Prat del Roure i el Prat Gran.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha destacat el compromís del Comú amb aquesta iniciativa que es va poder posar en funcionament el passat mes de desembre. El conveni entre FEDA Ecoterm i el Comú ha permès comptar amb la garantia de connexió de diferents edificis comunals des de l’inici del projecte i ha facilitat també trobar una ubicació òptima per al local d’on parteix la xarxa de fred i calor.

Així, Moles ha destacat que aquesta xarxa ha suposat un benefici per a la parròquia, pel servei que ofereix als edificis de la zona, però que també té un impacte positiu per al global del país. Les xarxes de calor permeten diversificar les fonts d’energia del país i ajuden a limitar l’increment de la demanda elèctrica que es produeix per l’increment de la calefacció i la mobilitat elèctriques, i que seran clau en el futur més proper.

En la mateixa línia, el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, ha subratllat que les xarxes de calor permeten un estalvi d’emissions de CO₂ gràcies a que substitueixen sistemes de calefacció més contaminants.

Concretament, l’escola bressol suposa un estalvi anual de 120 tCO₂, que és l’equivalent a les emissions de 60 vehicles a l’any. En global, i un cop la xarxa tingui connectats tots els edificis de la primera fase, repartirà 7,4 GWh/any de calor i 5,1 GWh/any de fred i permetrà un estalvi de 1.290 tones d’emissions de CO₂.

En aquest sentit, Travé ha assenyalat que la xarxa ja compta amb 6 edificis connectats i en els propers mesos es connectaran el Prat del Roure i el Prat Gran, i es farà l’extensió al carrer Fiter i Rossell.