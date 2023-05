Si vols pilotar una embarcació, hi ha un examen a la vista

Un port amb embarcacions d’esbarjo (arxiu)

Ja hi ha data per a la propera convocatòria de la prova d’aptitud per a obtenir un títol per pilotar embarcacions d’esbarjo i esportives. La convocatòria d’examen segueix els criteris establerts als reglaments que el Govern va aprovar aquest passat mes de gener per tal d’adaptar-se al nou Codi de circulació. Amb el nou reglament es preveuen tres títols (patró de navegació bàsica, patró d’embarcació d’esbarjo i capità de iot) que seran lliurats pel Govern, i serà el mateix Govern qui convocarà un examen almenys un cop a l’any.

Atesa la proximitat del període estival, el Govern ha previst fer un examen el proper dia 29 de juny a les 19.30 hores al Centre de congressos d’Andorra la Vella. Més endavant es preveurà una segona convocatòria durant aquest any 2023. La formació per a presentar-se a l’examen i obtenir els nous títols la continuarà impartint el Club Nàutic d’Andorra. Així, i tal com estipulen els reglaments, la prova convocada permetrà obtenir el títol de patró de navegació bàsica o el títol de patró d’embarcació d’esbarjo.

Les persones interessades a prendre part en aquesta prova han de presentar al Servei de Tràmits del Govern, en l’horari d’atenció al públic, la sol·licitud oficial degudament omplerta i acompanyada dels documents que s’hi indiquen. El període d’inscripció a la prova d’aptitud s’inicia l’1 de juny del 2023 i es tancarà el dia 16 de juny del 2023.

Així mateix, el Govern també recorda que tal com marca la nova legislació la persona resident a Andorra que disposa d’un títol per a pilotar embarcacions, ja sigui lliurat pel Club Nàutic d’Andorra o per l’autoritat competent d’un país, ha de canviar-lo pel títol equivalent lliurat pel Govern d’Andorra. Per a fer aquest canvi, el nou Reglament estableix les equivalències entre els títols lliurats pel Club Nàutic d’Andorra fins ara i els nous títols lliurats pel Govern (disposició transitòria segona del nou Reglament).