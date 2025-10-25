Ferit un home a la Massana en patir un accident anant de passatger en una furgoneta

Segona persona ferida a la xarxa viària andorrana en les últimes hores després de l’accident de circulació que va registrar-se ahir divendres, ben entrada la nit, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. El segon dels ferits és un home de 65 anys que anava de passatger, avui, en un vehicle que s’ha accidentat a la Massana pocs minuts abans de tres quarts de vuit d’aquest matí de dissabte.
Segons informa el servei de l’ordre, els fets s’han registrat a l’avinguda Sant Antoni, a la vila de la Massana, quan una furgoneta amb matrícula del Principat ha patit un sinistre de trànsit, sense cap altre vehicle implicat en el mateix. La persona afectada és un dels ocupants de l’automòbil, veí d’Andorra i que ha resultat ferit en el succés.