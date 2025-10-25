L’ocupant d’un cotxe resulta ferit en un sinistre a Sant Julià

Aquest divendres, ben entrada la nit, va tenir lloc un accident de circulació, el qual va localitzar-se al punt quilomètric 7,100 de la carretera general número 1 (CG-1), a Sant Julià de Lòria. El Cos de Policia va rebre l’avís alertant del sinistre de trànsit -que va saldar-se amb una persona ferida- a les 22:58 hores d’ahir.
Segons informa el servei de Policia, en l’incident viari només es va veure implicat un únic vehicle. Es tracta d’un turisme amb matrícula del Principat d’Andorra. Un dels ocupants del cotxe en qüestió, un home veí de les valls, de 25 anys, va patir ferides en el succés.