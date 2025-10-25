La Seu acollirà diumenge la meta de la Travessa Solidària Transfronterera

Amb les inscripcions tancades des de dijous, aquest diumenge, 26 d’octubre, es diputarà la Travessa Solidària Transfronterera que unirà Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell, on enguany hi haurà la meta. Per segon any consecutiu, la prova col·laborarà amb la Fundació Vicente Ferrer i la seva iniciativa ‘1 km 1 vida’, que destinarà el 100% dels beneficis de les inscripcions a projectes que garanteixen l’educació i milloren les condicions de vida d’infants en situació vulnerable a països com el Nepal, les Filipines i Sri Lanka. A més a més, la Transfrontera marca enguany el final del Cadí Circuit Fer, atès que n’és l’última prova puntuable.
Enguany la principal novetat és la incorporació d’un recorregut urbà i inclusiu de 3 quilòmetres, a la Seu d’Urgell, que s’ha batejat com la Caminada Fundació PEUSA, pensada per a famílies i persones que vulguin gaudir d’una activitat accessible. Aquesta volta sortirà des del Palau d’Esports i s’afegeix als dos itineraris habituals, de 21 i 15 quilòmetres. En aquestes dues distàncies més exigents, la sortida serà enguany des de la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria. Els diferents circuits oferiran una experiència esportiva i paisatgística per a seguir reforçant els vincles entre Andorra i Catalunya.
Hi ha la possibilitat de col·laborar a través del “dorsal zero” per a totes les persones que vulguin fer una aportació solidària sense participar-hi. La Travessa ha viscut un creixement sostingut de participants en els darrers anys: mentre que al 2023 va congregar 142 participants, l’any passat van arribar als 260 inscrits.
La delegada a Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, Montse Ortiz, afirma que la Transfronterera és “molt més que una cursa perquè representa la unió de l’esport, el territori i la solidaritat” i que la ciutadania respon amb “positivitat i s’implica perquè sap que darrere hi ha una causa justa”. Ortiz recorda que la voluntat de la Fundació és assegurar que infants sense recursos puguin escolaritzar-se, evitar que pateixin les conseqüències del treball infantil i aconseguir que puguin viure amb dignitat.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, hi afegeix que la Travessa “no només crea llaços amb el territori i amb altres indrets de manera solidària sinó que també transmet molts dels valors de l’esport” i que és “una cursa plenament inclusiva”. De la seva part el cònsol major de Sant Julià, Cerni Cairat, conclou que aquesta activitat transfronterera és una manera de “visualitzar i recordar els valors humans i solidaris que uneixen les persones”.
L’organització ha agraït la implicació de totes les entitats i empreses col·laboradores, com Naturland, la nova Fundació PEUSA i Cerdà Logística de Duanes, així com de les institucions que fan possible aquest projecte conjunt entre Andorra i Catalunya que any rere any reforça els llaços de convivència i solidaritat més enllà de les fronteres.
Exposició fotogràfica al Palau d’Esports
D’altra banda, a més de la cursa, es pot veure al vestíbul del Palau d’Esports de la Seu l’exposició fotogràfica ‘Una Travessa d’Humanitat’, de la fotògrafa Mercè Mayench, que vol ser un reflex dels valors humans i solidaris que inspiren la prova. Al llarg de la primera quinzena d’aquest mes la mostra ha estat instal·lada al Centre Cultural Lauredià, a Sant Julià de Lòria.