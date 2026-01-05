Feliç any nou

L’any nou apareix com una porta oberta plena de llum, oportunitats i nous començaments. Han passat mesos d’aprenentatges, reptes i petits assoliments que ens van fer més forts. Cada pas ens ha portat fins aquí, llestos per a tornar a intentar, somiar i créixer. Que aquest nou any ens regali la valentia de creure en nosaltres, la paciència per a respectar els nostres processos i l’alegria de celebrar cada avanç. Que no faltin les abraçades sinceres, els riures compartits, els projectes que il·lusionen i l’esperança que empeny quan l’ànim flaqueja.
Aquest nou any no promet perfecció, però sí infinites possibilitats per a fer-ho millor. Brindem per un any amb més gratitud que pressa, més propòsit que por i més amor en cada decisió. Que tinguem la força per a deixar anar el que pesa i l’entusiasme per a cuidar el que importa. Aquest any ens espera, i arriba amb la millor invitació de totes: viure’l amb il·lusió, coratge i un cor obert. Que cada inici del dia sigui un recordatori que sempre hi ha una cosa nova per començar, i que cada nit ens trobi orgullosos d’haver donat el millor.
Continuem construint camins amb optimisme, donant-nos suport els uns als altres i confiant que el bo també es multiplica quan es comparteix. Que ens sorprengui amb motius per a somriure i la certesa que val la pena intentar-ho una altra vegada. Bon any de tot cor per a tots vosaltres, benvolguts lectors.
